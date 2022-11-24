O posicionamento político do governo do ES após o voto CasaNaro

Governador Renato Casagrande Crédito: Helio Filho/Secom

Considerando que agentes de direita e centro-direita foram essenciais para a vitoria do socialista num segundo turno acirrado contra o bolsonarista Manato (PL), a expectativa é que o mandato que começa no ano que vem reflita essa composição.

Então para qual lado o próximo governo deve pender?

Quem respondeu ao questionamento da coluna foi o próprio Casagrande:

“O governo, em termos de posicionamento político, não vai mudar muito. Temos histórico de governos progressistas, não tem muito como referência esquerda ou direita”.

“(Um governo) que procura incluir pessoas e atender as mais vulneráveis, vai ser a mesma linha”, complementou o governador.

Isso, entretanto, não encerra as questões.

Como fica composição do secretariado? Partidos ou pessoas de centro-direita devem ter mais espaço em comparação com a atual gestão?

“Não. Já tenho o PP (partido até então bolsonarista), que tende a continuar no governo. E o PT também poderá ter representação”, adiantou Casagrande.

À luz da iminente chegada do PT ao primeiro escalão, o governo sinalizaria até mais à esquerda, em tese.

Casagrande somente deve anunciar nomes de futuros secretários em dezembro. Mas as especulações correm soltas.

O APETITE DO PSB

O pano de fundo é a eleição da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa , que tem como um dos possíveis candidatos o deputado estadual eleito Tyago Hoffmann (PSB).

Hoffmann foi um supersecretário de Casagrande, comandou, ao mesmo tempo, as áreas de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia entre outras.

O governador avaliou, em conversa com a coluna, que os apontamentos de Marcelo Santos são “naturais", deixou por menos. Mas ressaltou que, na verdade, o PSB não comanda muitos espaços no governo. "Às vezes a pessoa é filiada, mas não tem militância. Considero de partido quem é dirigente", afirmou Casagrande.

O FATOR RICARDO FERRAÇO

Embora Casagrande tenha afirmado que o posicionamento político do governo não vai mudar, alguma coisa vai. A começar pela composição do secretariado, que ele já disse que vai sofrer alterações em comparação com o atual primeiro escalão.

E uma coisa também é certa: a ascendência do vice, Ricardo Ferraço (PSDB). Desde a campanha eleitoral o governador já havia dito que Ricardo vai coordenar as áreas de Desenvolvimento Econômico, Agricultura e Meio Ambiente, por exemplo, mesmo que não seja titular de nenhuma pasta.

O tucano, por sua vez, é de centro-direita e não foi escolhido à toa para ser parceiro de chapa do governador. O empresariado, do qual Ricardo é próximo, tem críticas à demora para a concessão de licenças ambientais.

O próprio Casagrande já reconheceu que o Iema (Instituto Estadual do Meio Ambiente) ainda está "saindo da Idade da Pedra", já que é todo analógico, mas creditou o estado do órgão à gestão anterior.