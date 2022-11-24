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Eleições 2022

O posicionamento político do governo do ES após o voto CasaNaro

Renato Casagrande foi reeleito com uma ampla aliança, que incluiu até bolsonaristas. Mas diz que a gestão que começa em 2023 não vai sinalizar à centro-direita

Públicado em 

24 nov 2022 às 06:33
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Governador Renato Casagrande
Governador Renato Casagrande Crédito: Helio Filho/Secom
A frente ampla que reelegeu o governador Renato Casagrande (PSB) no Espírito Santo foi tão abrangente que adotou até a estratégia do voto CasaNaro, ou BolsoGrande, em busca dos eleitores do presidente Jair Bolsonaro (PL). O atual chefe do Executivo é mais popular entre os capixabas que o presidente eleito Lula (PT), apoiado por Casagrande.
Considerando que agentes de direita e centro-direita foram essenciais para a vitoria do socialista num segundo turno acirrado contra o bolsonarista Manato (PL), a expectativa é que o mandato que começa no ano que vem reflita essa composição.
O PT de Lula, entretanto, também contribuiu, ao retirar o senador Fabiano Contarato da corrida pelo Palácio Anchieta. E ainda não se contrapôs à estratégia CasaNaro.
Então para qual lado o próximo governo deve pender?
Quem respondeu ao questionamento da coluna foi o próprio Casagrande:
“O governo, em termos de posicionamento político, não vai mudar muito. Temos histórico de governos progressistas, não tem muito como referência esquerda ou direita”.
“(Um governo) que procura incluir pessoas e atender as mais vulneráveis, vai ser a mesma linha”, complementou o governador.
Isso, entretanto, não encerra as questões.

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Como fica composição do secretariado? Partidos ou pessoas de centro-direita devem ter mais espaço em comparação com a atual gestão?
“Não. Já tenho o PP (partido até então bolsonarista), que tende a continuar no governo. E o PT também poderá ter representação”, adiantou Casagrande.
À luz da iminente chegada do PT ao primeiro escalão, o governo sinalizaria até mais à esquerda, em tese.
Casagrande somente deve anunciar nomes de futuros secretários em dezembro. Mas as especulações correm soltas.
O APETITE DO PSB
Recentemente, o deputado estadual reeleito Marcelo Santos (Podemos), aliado do governador, criticou o que considera excesso de participação do PSB na administração estadual, não apenas em relação aos cargos entregues ao partido, mas à influência do partido na gestão.
O pano de fundo é a eleição da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, que tem como um dos possíveis candidatos o deputado estadual eleito Tyago Hoffmann (PSB).
Hoffmann foi um supersecretário de Casagrande, comandou, ao mesmo tempo, as áreas de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia entre outras.
O governador avaliou, em conversa com a coluna, que os apontamentos de Marcelo Santos são “naturais", deixou por menos. Mas ressaltou que, na verdade, o PSB não comanda muitos espaços no governo. "Às vezes a pessoa é filiada, mas não tem militância. Considero de partido quem é dirigente", afirmou Casagrande.
O FATOR RICARDO FERRAÇO
Embora Casagrande tenha afirmado que o posicionamento político do governo não vai mudar, alguma coisa vai. A começar pela composição do secretariado, que ele já disse que vai sofrer alterações em comparação com o atual primeiro escalão.
E uma coisa também é certa: a ascendência do vice, Ricardo Ferraço (PSDB). Desde a campanha eleitoral o governador já havia dito que Ricardo vai coordenar as áreas de Desenvolvimento Econômico, Agricultura e Meio Ambiente, por exemplo, mesmo que não seja titular de nenhuma pasta. 
O tucano, por sua vez, é de centro-direita e não foi escolhido à toa para ser parceiro de chapa do governador. O empresariado, do qual Ricardo é próximo, tem críticas à demora para a concessão de licenças ambientais.
O próprio Casagrande já reconheceu que o Iema (Instituto Estadual do Meio Ambiente) ainda está "saindo da Idade da Pedra", já que é todo analógico, mas creditou o estado do órgão à gestão anterior. 
A participação de Ricardo Ferraço, não como vice decorativo, já deve resultar em alguma mudança de sentido na direção do governo, ainda que moderada. 

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, onde exerce a funcao de editora-adjunta desde 2020.

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