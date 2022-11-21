Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Convite de Euclério

César Colnago vai ser secretário de Saúde da Prefeitura de Cariacica

Ex-vice-governador é médico e apoiou aliado do prefeito nas eleições deste ano

Públicado em 

21 nov 2022 às 12:15
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Ex-vice-governador César Colnago tentar superar as resistências dentro do PSD para concorrer
Ex-vice-governador César Colnago está sem partido Crédito: Divulgação/Assessoria César Colnago
O ex-vice-governador César Colnago (sem partido) vai assumir, nos próximos dias, a secretaria de Saúde da Prefeitura de Cariacica. O convite partiu do prefeito Euclério Sampaio (União Brasil).
Colnago, que é médico, não disputou a eleição de 2022. Ele afirmou à coluna, nesta segunda-feira (21), que sempre foi próximo de Euclério. Na campanha, o ex-vice-governador esteve ao lado de Messias Donato (Republicanos), ex-secretário de Cariacica que foi eleito deputado federal.
Após ensaiar disputar o governo do Espírito Santo e o Senado, o ex-vice-governador não obteve apoio do PSDB e tampouco na sigla para a qual migrou, o PSD. Deixou, então, a legenda e apoiou a reeleição de Renato Casagrande (PSB) ao Palácio Anchieta.
O governador e Euclério são aliados de primeira hora, mas Colnago ressaltou à coluna que a costura para integrar o primeiro escalão cariaciquense deu-se diretamente com o prefeito.
Euclério confirmou à coluna que o martelo foi batido na manhã desta segunda.
DESAFIOS
A área da Saúde é um desafio, como quase tudo em Cariacica, município com muitas demandas, população em número relevante e baixa receita per capita. 
"Por habitante, talvez seja a menor arrecadação do estado. A população é muito grande, a receita o Euclério melhorou, mas é aquém de Vila Velha e Vitória, por exemplo, e tem muitas demandas", admitiu Colnago.
"A vida é feita de desafios mesmo. Ninguém faz tudo que sonha em fazer. Vou encontrar problemas e fazer o máximo que conseguirmos", afirmou o futuro secretário municipal de Saúde.
Ainda não há data para que ele assuma o posto, isso deve ocorrer ainda esta semana, ou, no máximo, na próxima. Por enquanto, Colnago solicitou dados para fazer um diagnóstico da pasta.

LEIA MAIS COLUNAS DE LETÍCIA GONÇALVES

Quem deve ser o novo desembargador do Tribunal de Justiça do ES

As apostas sobre o novo secretariado de Casagrande no ES

Casagrande vai dividir supersecretaria no ES

PM e Polícia Civil do ES vão integrar força-tarefa da Polícia Federal

O que Renato Casagrande espera do governo Lula

Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, onde exerce a funcao de editora-adjunta desde 2020.

Tópicos Relacionados

Saúde Euclério Sampaio Prefeitura de Cariacica Letícia Gonçalves
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza
Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha
Sérgio Mello, Ricardo Ferraço e Francisco Carvalho
Timenow comemora 30 anos com festa badalada em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados