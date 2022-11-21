César Colnago vai ser secretário de Saúde da Prefeitura de Cariacica

Ex-vice-governador César Colnago está sem partido Crédito: Divulgação/Assessoria César Colnago

O ex-vice-governador César Colnago (sem partido) vai assumir, nos próximos dias, a secretaria de Saúde da Prefeitura de Cariacica. O convite partiu do prefeito Euclério Sampaio (União Brasil).

Colnago, que é médico, não disputou a eleição de 2022. Ele afirmou à coluna, nesta segunda-feira (21), que sempre foi próximo de Euclério. Na campanha, o ex-vice-governador esteve ao lado de Messias Donato (Republicanos), ex-secretário de Cariacica que foi eleito deputado federal.

Após ensaiar disputar o governo do Espírito Santo e o Senado, o ex-vice-governador não obteve apoio do PSDB e tampouco na sigla para a qual migrou, o PSD. Deixou, então, a legenda e apoiou a reeleição de Renato Casagrande (PSB) ao Palácio Anchieta.

O governador e Euclério são aliados de primeira hora, mas Colnago ressaltou à coluna que a costura para integrar o primeiro escalão cariaciquense deu-se diretamente com o prefeito.

Euclério confirmou à coluna que o martelo foi batido na manhã desta segunda.

DESAFIOS

A área da Saúde é um desafio, como quase tudo em Cariacica, município com muitas demandas, população em número relevante e baixa receita per capita.

"Por habitante, talvez seja a menor arrecadação do estado. A população é muito grande, a receita o Euclério melhorou, mas é aquém de Vila Velha e Vitória, por exemplo, e tem muitas demandas", admitiu Colnago.

"A vida é feita de desafios mesmo. Ninguém faz tudo que sonha em fazer. Vou encontrar problemas e fazer o máximo que conseguirmos", afirmou o futuro secretário municipal de Saúde.