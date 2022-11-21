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Judiciário

Quem deve ser o novo desembargador do Tribunal de Justiça do ES

Após a aposentadoria do decano da Corte, surgiu uma vaga a ser preenchida pelo critério de merecimento

Públicado em 

21 nov 2022 às 02:10
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Plenário do Tribunal de Justiça do Espírito Santo
Pleno do Tribunal de Justiça do Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira
O então decano – o membro mais antigo – do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, Adalto Dias Tristão, despediu-se da Corte no último dia 10. Ao completar 75 anos, a aposentadoria no serviço público é obrigatória. Isso abriu mais uma vaga no Pleno do Tribunal.
A cadeira vai ser preenchida por um juiz pelo critério de merecimento. Um nome é dado como certo, o do juiz Ubiratan Almeida Azevedo, da  2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha.
Azevedo já figurou duas vezes na lista dos três nomes mais votados para a promoção para desembargador. Se aparecer mais uma vez consecutiva, ele ascende na carreira automaticamente.
E é bem provável que isso ocorra. Para virar desembargador, neste caso, Ubiratan Azevedo não precisaria ser o mais votado da lista, apenas estar entre os três preferidos.
Quem vota nos candidatos são os atuais desembargadores. A coluna conversou com alguns deles e a aposta é na promoção de Azevedo. 
O juiz já atuou como desembargador substituto no TJES. 
A eleição deve ocorrer ainda este ano.
O TJES tem, ao todo, 30 cadeiras de desembargador.
Em setembro, após as aposentadorias de dois deles, outros dois juízes foram promovidos: Raimundo Siqueira Ribeiro, pelo critério de antiguidade, e Sergio Ricardo de Souza, por merecimento.
O NOVO DECANO
Após a aposentadoria de Adalto Tristão, o decano do TJES é o desembargador Manoel Alves Rabelo

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, onde exerce a funcao de editora-adjunta desde 2020.

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