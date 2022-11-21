Quem deve ser o novo desembargador do Tribunal de Justiça do ES

Pleno do Tribunal de Justiça do Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira

O então decano – o membro mais antigo – do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, Adalto Dias Tristão, despediu-se da Corte no último dia 10. Ao completar 75 anos, a aposentadoria no serviço público é obrigatória. Isso abriu mais uma vaga no Pleno do Tribunal.

A cadeira vai ser preenchida por um juiz pelo critério de merecimento. Um nome é dado como certo, o do juiz Ubiratan Almeida Azevedo, da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha.

Azevedo já figurou duas vezes na lista dos três nomes mais votados para a promoção para desembargador. Se aparecer mais uma vez consecutiva, ele ascende na carreira automaticamente.

E é bem provável que isso ocorra. Para virar desembargador, neste caso, Ubiratan Azevedo não precisaria ser o mais votado da lista, apenas estar entre os três preferidos.

Quem vota nos candidatos são os atuais desembargadores. A coluna conversou com alguns deles e a aposta é na promoção de Azevedo.

O juiz já atuou como desembargador substituto no TJES.

A eleição deve ocorrer ainda este ano.

TJES tem, ao todo, 30 cadeiras de desembargador.

O NOVO DECANO