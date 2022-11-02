PM e Polícia Civil do ES vão integrar força-tarefa da Polícia Federal

O governador Renato Casagrande e o superintendente da Polícia Federal no Espírito Santo Eugênio Ricas em reunião no Palácio Anchieta em agosto Crédito: Twitter/@Casagrande_ES

Em setembro de 2021, o superintendente da Polícia Federal no Espírito Santo, Eugênio Ricas, anunciou que iniciava a formação de uma força-tarefa para combater organizações criminosas no estado , de acordo com o modelo do Ministério da Justiça implementado em outras unidades da federação. A ideia era juntar representantes das polícias Militar, Civil, da PF, da Polícia Rodoviária Federal e de Guardas Municipais no mesmo espaço e em atividades estratégicas.

As polícias estaduais capixabas, entretanto, nunca integraram a iniciativa. Até agora. O governador Renato Casagrande (PSB) afirmou à coluna, nesta terça-feira (1), que "o governo vai participar".

"Está na fase final (dos procedimentos para formalizar a entrada no grupo). Nós, antes da eleição, já tínhamos ajustado isso. Os documentos estão no Ministério da Justiça, tenho que ver com o Eugênio (Ricas) como está a tramitação", contou.

Poderia tratar-se apenas de trâmites extremamente burocráticos, dado que o assunto se estende desde 2021. Mas há um componente político aí.

Ricas ganhou projeção à frente da PF, passou a aparecer frequentemente em entrevistas e a publicar artigos na imprensa. Não demorou para que surgisse a especulação de que teria a intenção de ser candidato nas eleições de 2022.

O superintendente permaneceu à frente da PF e a força-tarefa seguiu seu curso. A PRF está lá, as Guardas de Vitória e Vila Velha, também.

A coluna quis saber porque somente agora o governo decidiu participar do grupo, embora já desconfiasse da resposta. "Tínhamos um ambiente político ruim, tinha desconfianças", afirmou Casagrande.

"E nós já temos o programa Estado Presente. A gente discutiu com o Ricas o formato para que nossas forças policiais também tivessem protagonismo. As forças policiais são muito ciosas da sua participação. Todas elas querem ter um nível de coordenação e protagonismo", justificou Casagrande, nesta terça.