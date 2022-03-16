Superintendente da PF no ES, Eugênio Ricas está com um pé no PSD

O superintendente Eugênio Ricas Crédito: Carlos Alberto Silva

O partido, nacionalmente, é presidido por Gilberto Kassab e, no estado, pelo deputado federal Neucimar Fraga . À coluna, o superintendente disse que já conversou com os dois e "a tendência" é se somar aos quadros da legenda.

A se confirmar, o passo eleitoral deixa Ricas ainda mais próximo de Hartung. Isso não quer dizer que o ex-governador vai, de fato, formar uma dobradinha, disputando o Senado pela mesma sigla.

Recentemente, a um interlocutor, o ex-governador disse que não vai ser candidato, mas, como sempre, revela-se aos quarenta e cinco do segundo tempo.

No PSD também está o ex-secretário da Casa Civil de Hartung, José Carlos da Fonseca Júnior, o que denota mais uma digital do ex-governador no campo local, embora atue também em tratativas da política nacional.

Ricas, por sua vez, chegou a ser incentivado pelo então governador a disputar o Palácio Anchieta ainda em 2018, plano que não se concretizou na época.

Agora, identificado com o campo da centro-direita, parece mais animado. Para colocar a iniciativa em prática ele vai ter que deixar o comando da PF no Espírito Santo, mas segue na carreira na corporação.

A aceleração dos planos de Ricas denota uma clara predileção do ex-governador por ele, em detrimento de outros pré-candidatos que gostariam de compor com Hartung, como o prefeito de Linhares, Guerino Zanon , e o ex-prefeito da Serra Audifax Barcelos