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Eleições 2022

Superintendente da PF no ES, Eugênio Ricas está com um pé no PSD

Ele já disse que cogita disputar o governo do Espírito Santo, incentivado por Paulo Hartung

Públicado em 

16 mar 2022 às 10:03
Letícia Gonçalves

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Letícia Gonçalves

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O superintendente Eugênio Ricas Crédito: Carlos Alberto Silva
O superintendente da Polícia Federal no Espírito Santo, Eugênio Ricas, está com um pé no PSD, prestes a se filiar. Ricas já admitiu que cogita disputar o governo do Espírito Santo, com o incentivo do ex-governador Paulo Hartung, outro que recebeu convite para ingressar no PSD.
O partido, nacionalmente, é presidido por Gilberto Kassab e, no estado, pelo deputado federal Neucimar Fraga. À coluna, o superintendente disse que já conversou com os dois e "a tendência" é se somar aos quadros da legenda.
A se confirmar, o passo eleitoral deixa Ricas ainda mais próximo de Hartung. Isso não quer dizer que o ex-governador vai, de fato, formar uma dobradinha, disputando o Senado pela mesma sigla.
Recentemente, a um interlocutor, o ex-governador disse que não vai ser candidato, mas, como sempre, revela-se aos quarenta e cinco do segundo tempo.
No PSD também está o ex-secretário da Casa Civil de Hartung, José Carlos da Fonseca Júnior, o que denota mais uma digital do ex-governador no campo local, embora atue também em tratativas da política nacional.
Ricas, por sua vez, chegou a ser incentivado pelo então governador a disputar o Palácio Anchieta ainda em 2018, plano que não se concretizou na época.

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Agora, identificado com o campo da centro-direita, parece mais animado. Para colocar a iniciativa em prática ele vai ter que deixar o comando da PF no Espírito Santo, mas segue na carreira na corporação.
A aceleração dos planos de Ricas denota uma clara predileção do ex-governador por ele, em detrimento de outros pré-candidatos que gostariam de compor com Hartung, como o prefeito de Linhares, Guerino Zanon, e o ex-prefeito da Serra Audifax Barcelos.
Para entrar na disputa, o superintendente tem mesmo que se movimentar rapidamente. O prazo para que candidatos estejam filiados aos partidos pelos quais pretendem concorrer está chegando: 02 de abril. 

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no Gazeta Online/ CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, também como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 até 2021, quando assumiu a coluna Letícia Gonçalves.

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