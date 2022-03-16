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Curtas políticas: Coronel Ramalho deixa o governo no dia 30 para disputar eleição

Veja também: deputados do União Brasil já flertam com outro partido; juiz investigado é afastado das funções; Avante ganha novo filiado

Públicado em 

16 mar 2022 às 02:10
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Coronel Alexandre Ramalho, secretário estadual de segurança pública
Coronel Alexandre Ramalho, secretário estadual de Segurança Pública Crédito: Vitor Jubini
O secretário de estado da Segurança Pública, coronel Alexandre Ramalho, vai deixar o cargo no próximo dia 30. Ele pode ser candidato a deputado federal ou até a senador, mas isso depende de engrenagens que não dizem respeito somente a ele.
A vaga de candidato ao Senado na chapa do governador Renato Casagrande (PSB) é disputada. O PP já pediu, Rose de Freitas (MDB) quer apoio à própria reeleição e ainda tem o Podemos.
Aliás, o Podemos convidou Ramalho para ingressar no partido. O presidente estadual, Gilson Daniel, é ex-prefeito de Viana, onde o coronel foi secretário de Defesa Social. Outros partidos também rondam o militar.
O discurso de Ramalho enquanto candidato é previsível, no tom em que ele concede entrevistas, de endurecimento das leis como solução para a violência urbana.
Questionado pela coluna, Ramalho diz que está tudo em aberto e que não definiu em qual sigla deve se filiar.
A coluna apurou que o que está certo mesmo é que ele sai do governo em breve. Essa é uma exigência da lei eleitoral para quem pretende concorrer no pleito deste ano.

MESMO CAMINHO

Outros secretários de Casagrande devem sair do governo pelo mesmo motivo. O prazo é até 02 de abril.

UNIÃO PEDETISTA

Os deputados estaduais do União Brasil – Theodorico Ferraço, Torino Marques, Alexandre Quintino e José Esmeraldo –, além de Doutor Hércules (MDB), reuniram-se com o prefeito da Serra, Sérgio Vidigal, principal nome do PDT no estado, nesta terça-feira (15).
A debandada do União Brasil está armada desde que o deputado federal Felipe Rigoni assumiu a presidência estadual do partido. Rigoni é pré-candidato ao governo do estado e os parlamentares têm outros planos sobre quem apoiar ao Palácio Anchieta.
A entrada deles no PDT não está definida, é apenas uma opção. "Fomos conhecer a chapa de deputados do PDT. Saímos felizes, tanto nós quanto Vidigal", avaliou Quintino.
Ele conversa também com o Avante e é pré-candidato à reeleição.

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NO AVANTE

Aliás, o jornalista Philipe Lemos filiou-se mesmo ao Avante. É pré-candidato a deputado federal.

JUIZ INVESTIGADO

O juiz Marcos Horácio Miranda, aposentado compulsoriamente, como punição administrativa, pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo em agosto de 2021 passou a ser investigado, em outubro, em outro procedimento, para apurar se atuava como empresário.
O afastamento dele do cargo, no âmbito desse procedimento, foi publicado somente na última quarta-feira (9).

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no Gazeta Online/ CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, também como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 até 2021, quando assumiu a coluna Letícia Gonçalves.

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