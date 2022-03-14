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Eleições 2022

Em improvável encontro, Majeski e Hartung debatem parceria eleitoral

Conversa passou pelo PSD, no entanto mais improvável ainda é ver o ex-governador e o deputado estadual no mesmo palanque em 2022

Públicado em 

14 mar 2022 às 02:10
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Sergio Majeski e Paulo Hartung
Sergio Majeski e Paulo Hartung Crédito: Lissa de Paula/Vitor Jubini
Um encontro singular ocorreu na última sexta-feira (11). O ex-governador Paulo Hartung esteve com o deputado estadual Sergio Majeski, que fez oposição a ele de 2015 a 2018. Em jogo, as movimentações eleitorais de 2022.
Hartung foi convidado a ingressar no PSD. Se vai ser candidato ao Senado ou a nada, é uma incógnita. Majeski está de saída do PSB, partido do governador Renato Casagrande (PSB), e tem planos de alçar voos mais altos do que a Assembleia Legislativa.
A conversa entre o ex-governador e o deputado foi intermediada pelo ex-presidente do Bandes Aroldo Natal, conforme a coluna apurou. 
O PSD é uma das possibilidades de filiação para o superintendente da Polícia Federal Eugênio Ricas, que já disse que cogita disputar o governo do Espírito Santo. Majeski, de acordo com os termos da conversa com Hartung, poderia também ingressar na legenda e ser candidato a deputado federal ou a senador, com as bençãos do ex-governador.
A coluna entrou em contato com o deputado, que confirmou que esteve com Hartung, após tantos petardos disparados da tribuna da Assembleia.
O parlamentar diz que continua crítico a feitos da gestão Hartung, como o fechamento de algumas escolas, mas reconhece que ele tem importância na história do estado. Em relação a Ricas, Majeski diz que o delegado conta com sua simpatia.
Daí a se filiar ao PSD e aceitar a empreitada é outra história.
O partido, no Espírito Santo, é comandado pelo deputado federal Neucimar Fraga e conta também com influência do ex-secretário de estado José Carlos da Fonseca Jr. 
É duvidoso o espaço para a disputa ao Senado. Se Ricas se lançar mesmo pelo PSD, a chapa majoritária (formada por candidato ao governo, a vice e ao Senado) teria ao menos dois integrantes do mesmo partido, com Majeski, o que resulta em menor campo de negociação com partidos aliados.
Não é impossível. O PL, por exemplo, tem o ex-senador Magno Malta como pré-candidato ao Senado e o ex-deputado federal Carlos Manato como pré-candidato ao Palácio Anchieta.
Mas mais do que os signos da atual corrida eleitoral, há o passado. Como Majeski explicaria se aliar a Hartung, a quem tanto criticou?
Outras opções para o deputado são o PDT e o PSDB, partidos com os quais ele mantém conversas. 

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O PDT deve ficar na coligação de Casagrande. Assim, é improvável que dê a Majeski legenda para concorrer ao Senado. O candidato da coligação do governador é um posto disputado. O PP, como a coluna mostrou, quer a vaga para o deputado federal Da Vitória, pedido feito diretamente pelo presidente da Câmara, Arthur Lira.
Já o PSDB depende se vai também se aliar a Casagrande. Se sim, surge o mesmo problema de congestionamento de candidatos ao Senado.
O tempo está passando e o calendário eleitoral se impõe. Quem quiser disputar algum cargo tem que estar filiado ao partido pelo qual pretende concorrer até 2 de abril.
Em 2018 Majeski quase foi candidato a senador, com o apoio de Casagrande, mas desistiu e tentou mais um mandato de deputado estadual. Foi o mais votado.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no Gazeta Online/ CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, também como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 até 2021, quando assumiu a coluna Letícia Gonçalves.

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