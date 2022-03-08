Para ser candidato a deputado federal, Philipe Lemos deixa a Rede Gazeta

Philipe Lemos deixa a carreira de jornalista Crédito: Reprodução/TV Globo

O jornalista Philipe Lemos vai ser candidato a deputado federal em outubro. Ele deve se filiar ao Avante e revelou-se aliado do governador Renato Casagrande (PSB).

Philipe, assim, deixa a Rede Gazeta após 16 anos. Ele apresentava o telejornal ES 1, na hora do almoço. E chegou a participar do rodízio de apresentadores do Jornal Nacional em 2019

O jornalista não é ligado a nenhuma bandeira específica, como a causa ambiental, movimentos sociais ou o empreendedorismo. Não tem histórico de atuação político-partidária. É figura conhecida dos capixabas pelo trabalho na televisão.

"A negociação com o Avante está avançada, mas somente hoje (terça, dia 8) fizemos o desligamento da Rede Gazeta (não se pode estar filiado a partido e atuar no jornalismo da empresa ao mesmo tempo). E a partir de agora posso me filiar ao Avante ou a algum outro partido. Tenho mantido conversa com outros partidos", afirmou Philipe Lemos à coluna.

"Sempre ouvindo muito os objetivos de cada um e buscando alinhar aos meus objetivos", disse, sucintamente.

Outro apresentador de TV chegou ao mandato na Câmara da mesma forma. Amaro Neto (Republicanos), que ainda atua na TV Vitória, afiliada da Record TV, foi o deputado federal mais votado no Espírito Santo em 2018, com 181.813 votos.

Amaro deve disputar a reeleição, mas é também carta na manga do Republicanos na corrida pelo Senado.

Ted Conti (PSB) ficou na suplência em 2018 e assumiu o mandato de deputado federal no lugar de Paulo Foletto (PSB), que se licenciou para ser secretário do governo Casagrande. Ted também apresentou um telejornal, o ES 2, na TV Gazeta, por muitos anos.

Também jornalista, Michel Bermudes, que já atuou na TV Gazeta e hoje trabalha na TV Vitória, já descartou entrar na disputa eleitoral.