Comentário machista de deputado do ES é mais um "elogio" no Dia da Mulher

Deputado federal Neucimar Fraga Crédito: Paulo Sergio/Câmara dos Deputados

O Dia Internacional da Mulher é, ironicamente, quando mais se ouve comentários sexistas travestidos de "elogios". Eu, particularmente, torço para passar logo, para me poupar aborrecimentos.

"Como a Ucrânia quer ganhar a guerra sem nenhum canhão rsrs".

Sim, ele comentou e ele mesmo achou graça onde não tem. Certamente alguns leitores, e até leitoras, devem esta pensando que não tem nada de mais aí. "Foi só um elogio. Não se pode mais dizer que as pessoas são bonitas?".

Comparar mulheres consideradas feias a "canhões", destacar militares que, obviamente não estão participando de um concurso de beleza, apenas por esse atributo, no entanto, não é elogio. É estigmatização, objetificação, é ofensivo.

Num país que elegeu um presidente que convidou estrangeiros a fazer turismo sexual pode ser difícil mesmo perceber.

Para quem não lembra, Bolsonaro, em 2019, afirmou que “quem quiser vir aqui fazer sexo com uma mulher, fique à vontade. Agora, não pode ficar conhecido como paraíso do mundo gay aqui dentro”.

Sem contar que estamos falando de uma guerra, não de um show de humor.

Mensagem compartilhada pelo deputado federal Neucimar Fraga em grupo de WhatsApp Crédito: Reprodução/WhatsApp

Não muito tempo depois do comentário de Neucimar no grupo de WhatsApp, uma família quase inteira, civis em fuga, foi covardemente assassinada por militares russos. Tudo flagrado por uma repórter fotográfica do The New York Times.

Talvez o interesse do deputado fosse saber se a fotógrafa é bonita ou se é um "canhão". É tudo muito triste.

Impossível não mencionar o deputado estadual de São Paulo Arthur do Val (Podemos), que foi fazer turismo em meio à guerra. Ele avaliou, em áudios enviados a um grupo de aplicativo de mensagem – só tem coisa legal nesses grupos, hein –, que as mulheres na Ucrânia "são fáceis porque são pobres".

As declarações do deputado, que também é conhecido como "Mamãe Falei", foram rechaçadas a torto e a direito, ou da esquerda à direita, até mesmo por Bolsonaro, que já cometeu frases tão sexistas quanto.

Mamãe Falei certamente também acha que fez um elogio, nada de mais, embora tenha admitido o erro publicamente. Os eleitores dele e ainda outros homens também devem concordar. Alguns fingem repudiar as declarações porque "pegou mal" e porque o deputado apoia o presidenciável Sergio Moro (Podemos), logo, tornou-se um flanco a ser combatido, ainda que isso vá de encontro a (des) valores de quem é machista.

O Podemos abriu um procedimento disciplinar contra o deputado estadual.

Já Neucimar Fraga preferiu o silêncio. Não atendeu a coluna nesta segunda-feira (7).