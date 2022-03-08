Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Grupo de WhatsApp

Comentário machista de deputado do ES é mais um "elogio" no Dia da Mulher

O Dia Internacional da Mulher é, ironicamente, quando mais se ouve declarações sexistas travestidas de "elogios". No universo da política não é diferente

Públicado em 

08 mar 2022 às 02:10
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Deputado federal Neucimar Fraga
Deputado federal Neucimar Fraga Crédito: Paulo Sergio/Câmara dos Deputados
O Dia Internacional da Mulher é, ironicamente, quando mais se ouve comentários sexistas travestidos de "elogios". Eu, particularmente, torço para passar logo, para me poupar aborrecimentos.
Mas, claro, em todas as outras datas há desrespeito. O deputado federal Neucimar Fraga (PSD), por exemplo, dias atrás, achou que seria legal enviar em um grupo de WhatsApp de Vila Velha uma mensagem com fotos de militares ucranianas, mulheres bonitas, com a seguinte legenda:
"Como a Ucrânia quer ganhar a guerra sem nenhum canhão rsrs".
Sim, ele comentou e ele mesmo achou graça onde não tem. Certamente alguns leitores, e até leitoras, devem esta pensando que não tem nada de mais aí. "Foi só um elogio. Não se pode mais dizer que as pessoas são bonitas?".
Comparar mulheres consideradas feias a "canhões", destacar militares que, obviamente não estão participando de um concurso de beleza, apenas por esse atributo, no entanto, não é elogio. É estigmatização, objetificação, é ofensivo.
Num país que elegeu um presidente que convidou estrangeiros a fazer turismo sexual pode ser difícil mesmo perceber.
Para quem não lembra, Bolsonaro, em 2019, afirmou que “quem quiser vir aqui fazer sexo com uma mulher, fique à vontade. Agora, não pode ficar conhecido como paraíso do mundo gay aqui dentro”.
Sem contar que estamos falando de uma guerra, não de um show de humor.
Ucrânia
Mensagem compartilhada pelo deputado federal Neucimar Fraga em grupo de WhatsApp Crédito: Reprodução/WhatsApp
Não muito tempo depois do comentário de Neucimar no grupo de WhatsApp, uma família quase inteira, civis em fuga, foi covardemente assassinada por militares russos. Tudo flagrado por uma repórter fotográfica do The New York Times.
Talvez o interesse do deputado fosse saber se a fotógrafa é bonita ou se é um "canhão". É tudo muito triste.
Impossível não mencionar o deputado estadual de São Paulo Arthur do Val (Podemos), que foi fazer turismo em meio à guerra. Ele avaliou, em áudios enviados a um grupo de aplicativo de mensagem – só tem coisa legal nesses grupos, hein –, que as mulheres na Ucrânia "são fáceis porque são pobres".
As declarações do deputado, que também é conhecido como "Mamãe Falei", foram rechaçadas a torto e a direito, ou da esquerda à direita, até mesmo por Bolsonaro, que já cometeu frases tão sexistas quanto.
Mamãe Falei certamente também acha que fez um elogio, nada de mais, embora tenha admitido o erro publicamente. Os eleitores dele e ainda outros homens também devem concordar. Alguns fingem repudiar as declarações porque "pegou mal" e porque o deputado apoia o presidenciável Sergio Moro (Podemos), logo, tornou-se um flanco a ser combatido, ainda que isso vá de encontro a (des) valores de quem é machista.
O Podemos abriu um procedimento disciplinar contra o deputado estadual.
Já Neucimar Fraga preferiu o silêncio. Não atendeu a coluna nesta segunda-feira (7).
O PSD nacional também foi acionado pela coluna. A assessoria de imprensa do partido informou não ter entendido o comentário do deputado federal e até desconhecer quem fez tal comentário, embora tenha sido informada tratar-se do presidente estadual da legenda no Espírito Santo.

LEIA MAIS 

O quase fim e o retorno de Daniel da Açaí, denunciado por liderar organização criminosa

Para justificar reajuste à elite do funcionalismo, governo do ES diz que extinguiu cargos vagos

Manato, Magno Malta, Assumção: bolsonaristas se unem no ES

Em 23 municípios do ES, prefeitura abriga mais da metade dos empregos formais

Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, onde exerce a funcao de editora-adjunta desde 2020.

Tópicos Relacionados

PSD Neucimar Fraga Dia Internacional da Mulher Letícia Gonçalves
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Anitta participa do programa 'Saturday Night Live' neste sábado; saiba onde ver
Imagem de destaque
Neto é preso por furtar R$ 38 mil via Pix pelo celular da avó em Guarapari
Imagem de destaque
Daniel Cady fala pela primeira vez sobre separação de Ivete Sangalo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados