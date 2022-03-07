Deputado do ES compartilha fotos de militares ucranianas e faz comentário sexista

Neucimar Fraga (PSD) entrou na Câmara em 2021, substituindo Sergio Vidigal, que foi eleito prefeito da Serra Crédito: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

Em uma mensagem compartilhada em um grupo de WhatsApp, o deputado federal Neucimar Fraga (PSD) fez um comentário sexista sobre as ucranianas ao afirmar que não havia "nenhum canhão". Acompanhado do texto, estavam fotos de mulheres fardadas, que supostamente seriam do exército da Ucrânia.

"Como a Ucrânia quer ganhar a guerra sem nenhum canhão", questionou o parlamentar, rindo após o comentário. Canhão é um termo pejorativo usado para se referir à aparência de uma mulher, chamando ela de feia.

Mensagem compartilhada pelo deputado federal Neucimar Fraga em um grupo de WhatsApp Crédito: Reprodução/WhatsApp

A mensagem a que A Gazeta teve acesso foi enviada na madrugada da última sexta-feira (4) para o grupo Política Canela-Verde, que conta com a presença de outros políticos. Ninguém se manifestou.

Um print com o comentário circulou pelas redes sociais durante o fim de semana. A equipe do deputado confirmou que ele é o autor da mensagem, mas Neucimar informou que não se manifestaria sobre o assunto.

Edna Calabrez Martins, representante do Fórum de Mulheres do Espírito Santo (Fomes) e da Articulação de Mulheres Brasileiras (AMB), explica que o comentário do parlamentar à aparência das ucranianas é sexista e revela a objetificação de corpos femininos.

Nesse contexto, a objetificação refere-se à banalização da imagem das mulheres, ou seja, a aparência importa mais do que todos os outros aspectos da vida delas.

No caso do comentário do parlamentar, a beleza das ucranianas importou mais do que o papel que elas estariam desempenhando na guerra, observa Edna Martins.

"Ao longo do período patriarcal, foram sendo constituídos (pré)conceitos e estereótipos sobre as mulheres. Nesse sentido, nas relações sociais, a beleza é uma exigência para a valorização das mulheres. Aliás, existe um padrão aceito de beleza. Tudo que foge desse padrão é desvalorizado", analisa.

Edna Martins acrescenta que muitos desses estereótipos são utilizados de argumentos subjetivos para explicitar um pensamento sexista. "No Brasil se convencionou a chamar as mulheres velhas e feias de 'canhão'. Isso como método de não expressar o seu verdadeiro pensamento. E essa fala se coloca num momento político em que o incentivo ao ódio às mulheres, por diversos motivos, está muito presente no país."

Para a representante do Fórum de Mulheres do Espírito Santo, declarações como a do deputado Neucimar Fraga reforçam o controle sobre a vida das mulheres porque, em sua avaliação, valorizar tão somente as condições físicas e a beleza contribui para a discriminação e a violência vivenciadas por elas cotidianamente.

CASO ARTHUR DO VAL, O MAMÃE FALEI

O deputado estadual Arthur do Val (Patriota), conhecido como Mamãe Falei Crédito: Reprodução Alesp

A publicação acontece na esteira dos áudios sexistas gravados pelo deputado estadual de São Paulo Arthur do Val (Podemos), conhecido como Mamãe Falei. Na última semana, o parlamentar trocou mensagens com amigos em que dizia, entre outras coisas, que mulheres ucranianas "são fáceis porque são pobres".

O deputado estava em viagem à Ucrânia onde, segundo ele, foi arrecadar doações para refugiados ucranianos após a invasão da Rússia ao país e também para conhecer a resistência ucraniana à invasão.

Ao desembarcar em São Paulo após a viagem, Arthur do Val confirmou que as declarações eram dele e que foram feitas em um grupo privado. Disse ainda que não refletiam o que ele pensa.

Em nota assinada por Renata Abreu, deputada federal e presidente do Podemos, o partido classificou as declarações de "gravíssimas e inaceitáveis" e disse que "instaura de imediato um procedimento disciplinar interno para apuração dos fatos".