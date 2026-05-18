Acidente com carro, moto e van de pacientes deixa um morto na BR 101, em Linhares

Um acidente envolvendo um carro, uma van e uma motocicleta matou um homem na manhã desta segunda-feira (18), no km 158 da BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a van transportava cerca de 15 pacientes que seguiam para realizar tratamentos médicos em Vitória.
Segundo informações preliminares apuradas pelo repórter Vitor Recla, da TV Gazeta Norte, junto à PRF, um grupo de cinco carros realizava uma ultrapassagem na rodovia. O último veículo da fila, no entanto, não conseguiu retornar para a pista a tempo e colidiu de frente com a van. O passageiro do carro morreu no local.
Um motociclista que vinha logo atrás da van não conseguiu desviar e também se envolveu na batida. Os dois motoristas, o condutor da moto e os 15 passageiros da van ficaram feridos. Um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) foi acionado para resgatar uma das vítimas em estado grave.
Devido ao acidente, motoristas relatam congestionamento no trecho. A reportagem de A Gazeta procurou a Ecovias Capixaba, responsável pelo trecho, e a Polícia Científica, e aguarda retorno.