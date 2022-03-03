Calendário eleitoral bate à porta: próximos meses vão ser decisivos no ES

Novas urnas eletrônicas foram adquiridas pelo TSE Crédito: Abdias Pinheiro/SECOM/TSE

Dizem as más línguas que o ano começa somente após o carnaval. Este 2022 começou no ano passado, eleitoralmente falando. Há tempos partidos e atores políticos se movimentam no Espírito Santo de olho nas urnas, com poucas definições. Mas o calendário eleitoral começa a impor decisões.

Nesta quinta-feira (3), por exemplo, começa a janela partidária, quando deputados federais e estaduais podem mudar de sigla sem o risco de perder os mandatos. Isso vai deixar claro o real tamanho dos partidos e o poder de barganha que vão ter nas negociações.

A expectativa da direção nacional do PL, que abriga o presidente Jair Bolsonaro, é que o partido se torne o maior do país, em número de deputados federais, superando o União Brasil. A ver.

Enquanto isso, um importante ator político local que ainda não se pronunciou deve ou não chancelar a filiação ao PSD. O ex-governador Paulo Hartung foi convidado pelo presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, a ingressar na sigla . Se assinar a ficha de filiação até o início de abril, é um indício de que pretende atuar como protagonista na disputa eleitoral.

Pode ser candidato ao Senado ou ter participação em um cenário nacional . Para isso, no entanto, mais uma vez o calendário eleitoral bate à porta. O PSD flerta com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, atualmente filiado ao PSDB.

Leite, se tiver espaço no PSD para ser candidato à Presidência da República, tem que abandonar o ninho tucano e a gestão estadual até o início de abril. Seria um voo arriscado, até porque no partido de Kassab nem todos são favoráveis a uma candidatura própria e o apoio se divide entre Lula (PT) e Bolsonaro.

Voltando às terras capixabas, outro marco no início de abril vai deixar algumas coisas mais evidentes. Integrantes do governo do estado que queiram disputar a eleição têm que deixar seus postos. Gilson Daniel (Podemos), pré-candidato a deputado federal, já é pedra cantada, está na Secretaria de Planejamento apenas temporariamente.

Outros não têm o destino tão claro, como o do titular da Secretaria de Controle e Transparência, Edmar Camata (sem partido). Uma possível candidatura do secretário de Ciência e Desenvolvimento Econômico, Tyago Hoffmann (PSB), por enquanto, é apenas especulação. Por enquanto.

Quando o assunto é a disputa pelo governo do estado, é preciso avançar um pouco mais no calendário. O evento-chave é se vai vingar a federação entre PT e PSB. O prazo para formar a aliança é até 31 de maio.

Se os dois partidos estiverem juntos nacionalmente, vai haver verticalização nos estados, ou seja, no Espírito Santo PT e PSB também vão caminhar lado a lado. Aí cai por terra a pré-candidatura do senador Fabiano Contarato (PT) ao Palácio Anchieta