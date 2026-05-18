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Artes marciais

HCC Combat 24 traz Fabrício Werdum para edição histórica em Guarapari

Além da presença VIP de Werdum, o octógono do HCC Combat 24 vai entregar muito entretenimento e alto nível técnico

Publicado em 18 de Maio de 2026 às 16:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mai 2026 às 16:14
HCC Combat 24 traz Fabrício Werdum para edição histórica em Guarapari
HCC Combat 24 traz Fabrício Werdum para edição histórica em Guarapari Divulgação / HCC Combat

Um dos maiores nomes da história das artes marciais brasileiras, ex-campeão mundial e lenda do MMA, Fabrício Werdum, é presença confirmada como convidado especial do HCC Combat 24. O evento acontecerá no próximo dia 30 de maio, em Guarapari e promete ser uma das maiores edições já realizadas.


Além da presença VIP de Werdum, o octógono do HCC Combat 24 vai entregar muito entretenimento e alto nível técnico. A organização preparou um card que inclui:


  • Disputa de cinturão;

  • Duelos internacionais;

  • Grandes confrontos no MMA feminino;

  • Presença de atletas de destaque nos cenários nacional e internacional.

A escolha de Guarapari para sediar a 24ª edição do evento marca um novo momento para o esporte no estado, reforçando a força do MMA capixaba e fomentando diretamente o turismo e o entretenimento na região. 


“Estamos preparando uma edição histórica. Trazer o Fabrício Werdum para Guarapari representa um grande passo para o evento e para o MMA capixaba”, destacou a organização do evento, que projeta casa cheia para a noite de lutas.


Os ingressos já estão disponíveis e a organização orienta o público a garantir presença antecipadamente.

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