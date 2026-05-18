HCC Combat 24 traz Fabrício Werdum para edição histórica em Guarapari

Um dos maiores nomes da história das artes marciais brasileiras, ex-campeão mundial e lenda do MMA, Fabrício Werdum, é presença confirmada como convidado especial do HCC Combat 24. O evento acontecerá no próximo dia 30 de maio, em Guarapari e promete ser uma das maiores edições já realizadas.





Além da presença VIP de Werdum, o octógono do HCC Combat 24 vai entregar muito entretenimento e alto nível técnico. A organização preparou um card que inclui:





Disputa de cinturão;

Duelos internacionais;

Grandes confrontos no MMA feminino;

Presença de atletas de destaque nos cenários nacional e internacional.





A escolha de Guarapari para sediar a 24ª edição do evento marca um novo momento para o esporte no estado, reforçando a força do MMA capixaba e fomentando diretamente o turismo e o entretenimento na região.





“Estamos preparando uma edição histórica. Trazer o Fabrício Werdum para Guarapari representa um grande passo para o evento e para o MMA capixaba”, destacou a organização do evento, que projeta casa cheia para a noite de lutas.





Os ingressos já estão disponíveis e a organização orienta o público a garantir presença antecipadamente.