Na mesa o deputado federal Helder Salomão, a presidente do PT no Estado, Jackeline Rocha, o senador Fabiano Contarato, a deputada estadual Iriny Lopes, e o representante do ES no diretório nacional, Nunes Crédito: Iara Diniz

"Acontecendo a federação, o acordo é selado, é uma questão de cumprimento desse acordo. Se o PT e PSB ficarem juntos, é natural que quem vai concorrer a eleição é quem está no cargo majoritário. Eu vou obedecer o que o partido definir. Eu não tenho dúvida disso, pra mim é lógica", afirmou.

"A federação é um casamento, quatro anos e respeitando quem está no cargo majoritário" Fabiano Contarato (PT) - Senador e pré-candidato ao governo do ES

PT e PSB têm dialogado em âmbito nacional sobre formar uma federação para as eleições de 2022. O acordo implicaria em abrir mão de candidaturas em estados que um dos partidos já está em um cargo majoritário, como é o caso do Espírito Santo. O governador Renato Casagrande (PSB), apesar de não ter dito que vai disputar a reeleição, deve concorrer. E, assim, teria "preferência" dentro da federação.

A aliança entre os partidos, contudo, tem encontrado entraves em alguns Estados, sendo São Paulo o principal deles. Tanto PSB quanto PT querem lançar candidatos para o governo paulista.

Your browser does not support the audio element. PT lança Contarato ao governo do ES, mas assume recuar em caso de federação

A prioridade dos petistas é clara: a candidatura do ex-presidente Lula ao Palácio do Planalto. Isso ficou ainda mais evidente durante o lançamento da pré-candidatura de Contarato nesta segunda-feira. O líder petista não compareceu, nem mesmo de forma virtual. Mas foi lembrado no discurso de todos os membros do diretório estadual.

"Para nós do PT, a federação é um instrumento importante para tirar o Brasil da crise. A gente sabe que não pode fazer isso sozinho. A gente acredita em criar uma frente realmente progressista e representativa. É óbvio que o Lula é o nosso principal objetivo", afirmou a presidente estadual do PT, Jackeline Rocha (PT), que disse torcer para que a federação aconteça.

"Temos um pré-candidato, Contarato é um bom nome e vamos construir isso. Mas sabemos que existe uma política de aliança e uma federação, que a gente torce para acontecer. O PT tem essa maturidade", destacou.

PT NEGA ACELERAR MOVIMENTO DEVIDO A CRÍTICAS DE CASAGRANDE

A pré-candidatura de Contarato ao governo foi anunciada menos de um mês depois da filiação dele ao partido e acontece após críticas feitas pelo governador Renato Casagrande ao Partido dos Trabalhadores. Tanto Contarato quando Jackeline Rocha negam ter "acelerado" o movimento devido aos últimos acontecimentos, que incluíram um encontro entre o governador e o ex-juiz Sergio Moro.

"Eu acredito que houve uma triste coincidência. Estamos em um ano eleitoral, e estamos terminando o mês de fevereiro. E quando você pretende avançar em uma candidatura, esse trabalho precisa ser feito antes. Então coincidiu, é inegável que o fato do governador ter recebido o ex-ministro Sergio Moro, isso foi um comportamento um tanto quanto imprudente, antiético por parte dele. Mas lançar ou não lançar foi uma mera coincidência", disse Contarato.

Senador Fabiano Contarato (PT) é pré-candidato ao governo do Espírito Santo Crédito: Iara Diniz

Jackeline, por sua vez, disse não ver um enfrentamento ao PSB, apesar de considerar que as críticas feitas pelo governador incentivaram o ódio contra o partido. "Muitos petistas se sentiram atacados. Foi um ataque gratuito. Acredito que ele [Casagrande] ainda tem tempo de se retratar", pontuou. Ela, porém, descarta o lançamento de Contarato como uma resposta.

"Nós fizemos uma conversa com Contarato há mais de um ano. Não é um processo de aceleração política, acho que não ficou visível para quem viu de fora que faríamos esse movimento", disse.

Contarato e Casagrande mantém um bom relacionamento e até sentaram para conversar sobre as eleições deste ano, antes do senador se filiar ao PT. Segundo o petista, ele recebeu uma ligação do governador após a mudança de legenda. Contudo, considera que as críticas provocam mais distanciamento do que agregam.