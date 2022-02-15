O governador do ES, Renato Casagrande Crédito: Ricardo Medeiros

O encontro entre o governador do Espírito Santo e o ex-ministro de Jair Bolsonaro (PL) aconteceu no último sábado (12) em meio a um impasse para a criação de uma federação entre PT e PSB. A união seria a principal base da apoio à candidatura de Lula (PT). O objetivo, porém, esbarra em algumas alianças estaduais, como a do Espírito Santo.

"Parece que algumas lideranças são guardiãs da pureza ideológica. Essa polarização, essa forma como estamos na política brasileira, isso está fazendo mal, está tóxico para quem faz política dialogando com quem pensa diferente", disse à Folha, se colocando também de forma contrária às federações.

Governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, e o pré-candidato à Presidência da República Sergio Moro em conversa na residência oficial da Praia da Costa Crédito: Bruno Fritz/Divulgação

Your browser does not support the audio element. Casagrande diz que petistas são arrogantes e agem como guardiões da pureza

Casagrande afirmou que recebeu Moro por um gesto de elegância, já que o Podemos faz parte da base aliada ao governo no Estado. O governador detalhou que só não participou da recepção de Bolsonaro no Estado porque não foi convidado.

Perguntado sobre sua posição em relação aos palanques nacionais, se apoiaria Lula ou Moro, que buscam a cadeira de presidente, Casagrande não declarou apoio.

"Não estou apoiando ninguém, a eleição vai começar ainda. Não sou candidato a nada e o PSB não tomou sua decisão final ainda. O partido ainda não fechou questão em relação à política nacional. Eu vou apoiar e estar junto com a decisão do meu partido. Sempre foi assim. Agora, no projeto que nós temos aqui no Espírito Santo, se eu vou ser candidato [a reeleição] ou não, se vai ser outra candidatura, se vai ser outro para representar o projeto... há diversos partidos que têm candidatos à Presidência da República" Renato Casagrande - Governador do Espírito Santo

Casagrande também foi questionado sobre a federação partidária entre o PSB e o PT, visando as eleições de outubro. À Folha, ele respondeu:

"Eu sou contra federação de um modo em geral. É um pedaço do passado que carregaram para o futuro. Se proibiu a coligação [para eleição de vereadores e deputados], não tinha que ter inventado a federação. Os partidos têm que ter a capacidade de se organizar, de eleger deputados estaduais e federais."

Faltando poucos meses para as eleições, o Partido dos Trabalhadores não anunciou oficialmente uma vinda de Lula ao Espírito Santo. A Folha perguntou ao governador se há alguma conversa com o líder petista nesse sentido.

"Não [conversei], mas na hora que ele vier aqui, se quiser conversar comigo, será uma alegria. Nós apoiamos o presidente Lula em todas as suas eleições. Então, a hora que ele vier, e se quiser dialogar conosco, vamos estar à disposição dele", diz.

Questionado se a filiação foi recebida pelo chefe do Executivo estadual com certa reserva, diante da possibilidade de Contarato ser lançado na disputa estadual pelo PT, ele negou:

"Não, sem nenhuma reserva, recebi com naturalidade. O Contarato pode ser filiar aonde ele quiser. O PSB fez o convite a ele, o PDT fez o convite a ele, o PT fez, e ele fez a opção pelo PT. Eu liguei para ele e dei os parabéns. Não tem problema nenhum, zero de problema com isso. Pode [ser um adversário], mas ele tem total legitimidade para concorrer ao governo."​