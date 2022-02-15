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Após encontro com Moro

Casagrande diz que petistas são arrogantes e agem como guardiões da pureza

Governador do Espírito Santo reagiu às críticas por ter recebido o ex-juiz e candidato à Presidência da República Sergio Moro. Em entrevista, ele falou ainda sobre Lula e federação partidária entre PT e PSB

Publicado em 15 de Fevereiro de 2022 às 19:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 fev 2022 às 19:15
Governador Renato Casagrande visitando a Rádio CBN, na Rede Gazeta, em Vitória
O governador do ES, Renato Casagrande  Crédito: Ricardo Medeiros
O governador do Espírito SantoRenato Casagrande (PSB), reagiu às criticas que recebeu por ter se encontrado com o ex-juiz e pré-candidato à Presidência da República Sergio Moro. Em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, o governador afirmou que os petistas que o criticaram pelo gesto agem com ignorância e como "guardiões da pureza ideológica". Casagrande diz ter ficado assustado com o autoritarismo "de algumas pessoas" após a conversa com o pré-candidato do Podemos ao Planalto.
O encontro entre o governador do Espírito Santo e o ex-ministro de Jair Bolsonaro (PL) aconteceu no último sábado (12) em meio a um impasse para a criação de uma federação entre PT e PSB. A união seria a principal base da apoio à candidatura de Lula (PT). O objetivo, porém, esbarra em algumas alianças estaduais, como a do Espírito Santo.
"Parece que algumas lideranças são guardiãs da pureza ideológica. Essa polarização, essa forma como estamos na política brasileira, isso está fazendo mal, está tóxico para quem faz política dialogando com quem pensa diferente", disse à Folha, se colocando também de forma contrária às federações.
Governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, e o pré-candidato à Presidência da República Sergio Moro em conversa na residência oficial da Praia da Costa
Governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, e o pré-candidato à Presidência da República Sergio Moro em conversa na residência oficial da Praia da Costa Crédito: Bruno Fritz/Divulgação
Casagrande diz que petistas são arrogantes e agem como guardiões da pureza
Casagrande afirmou que recebeu Moro por um gesto de elegância, já que o Podemos faz parte da base aliada ao governo no Estado. O governador detalhou que só não participou da recepção de Bolsonaro no Estado porque não foi convidado.
Perguntado sobre sua posição em relação aos palanques nacionais, se apoiaria Lula ou Moro, que buscam a cadeira de presidente, Casagrande não declarou apoio.
"Não estou apoiando ninguém, a eleição vai começar ainda. Não sou candidato a nada e o PSB não tomou sua decisão final ainda. O partido ainda não fechou questão em relação à política nacional. Eu vou apoiar e estar junto com a decisão do meu partido. Sempre foi assim. Agora, no projeto que nós temos aqui no Espírito Santo, se eu vou ser candidato [a reeleição] ou não, se vai ser outra candidatura, se vai ser outro para representar o projeto... há diversos partidos que têm candidatos à Presidência da República"
Renato Casagrande - Governador do Espírito Santo
Casagrande também foi questionado sobre a federação partidária entre o PSB e o PT, visando as eleições de outubro. À Folha, ele respondeu:
"Eu sou contra federação de um modo em geral. É um pedaço do passado que carregaram para o futuro. Se proibiu a coligação [para eleição de vereadores e deputados], não tinha que ter inventado a federação. Os partidos têm que ter a capacidade de se organizar, de eleger deputados estaduais e federais."

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Faltando poucos meses para as eleições, o Partido dos Trabalhadores não anunciou oficialmente uma vinda de Lula ao Espírito Santo. A Folha perguntou ao governador se há alguma conversa com o líder petista nesse sentido.
"Não [conversei], mas na hora que ele vier aqui, se quiser conversar comigo, será uma alegria. Nós apoiamos o presidente Lula em todas as suas eleições. Então, a hora que ele vier, e se quiser dialogar conosco, vamos estar à disposição dele", diz.
O governador ainda foi perguntado sobre a filiação do senador Fabiano Contarato ao PT. O político capixaba entrou oficialmente no partido no mês de janeiro, com um evento remoto que contou com a participação de Lula e a presidente do PT, Gleisi Hoffmann.
Questionado se a filiação foi recebida pelo chefe do Executivo estadual com certa reserva, diante da possibilidade de Contarato ser lançado na disputa estadual pelo PT, ele negou:
"Não, sem nenhuma reserva, recebi com naturalidade. O Contarato pode ser filiar aonde ele quiser. O PSB fez o convite a ele, o PDT fez o convite a ele, o PT fez, e ele fez a opção pelo PT. Eu liguei para ele e dei os parabéns. Não tem problema nenhum, zero de problema com isso. Pode [ser um adversário], mas ele tem total legitimidade para concorrer ao governo."​
* Com informações da Folha de S.Paulo

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