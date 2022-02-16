Papo de Colunista: a relação PSB x PT depois da visita de Moro ao ES

Era pra ser apenas uma visita de cortesia, mas que acabou se transformando numa crise política de âmbito nacional. Ao receber, na residência oficial, Sergio Moro, presidenciável do Podemos, o governador Renato Casagrande (PSB) acabou estremecendo as relações do seu partido com o PT, aliado histórico dos socialistas.
A possibilidade de criação de uma federação partidária entre as duas siglas de esquerda ou até de uma aliança eleitoral, principalmente no Espírito Santo, ficou mais distante com o gesto do governador, que foi muito criticado pelos petistas por receber o ex-juiz que condenou o ex-presidente Lula à prisão.
Para falar sobre essa crise entre os dois partidos, as eleições de 2022 e o governo Casagrande, Alberto Gavini, presidente estadual do PSB, é o convidado do Papo de Colunista desta quarta-feira (16), com a participação dos colunistas Leonel Ximenes, Letícia Gonçalves e Rafael Braz.