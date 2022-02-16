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Podcast #89

Papo de Colunista: a relação PSB x PT depois da visita de Moro ao ES

Presidente estadual do Partido Socialista Brasileiro, Alberto Gavini fala sobre a crise entre os dois partidos, as eleições de 2022 e o governo Casagrande

Publicado em 16 de Fevereiro de 2022 às 12:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 fev 2022 às 12:07
Era pra ser apenas uma visita de cortesia, mas que acabou se transformando numa crise política de âmbito nacional. Ao receber, na residência oficial, Sergio Moro, presidenciável do Podemos, o governador Renato Casagrande (PSB) acabou estremecendo as relações do seu partido com o PT, aliado histórico dos socialistas.
A possibilidade de criação de uma federação partidária entre as duas siglas de esquerda ou até de uma aliança eleitoral, principalmente no Espírito Santo, ficou mais distante com o gesto do governador, que foi muito criticado pelos petistas por receber o ex-juiz que condenou o ex-presidente Lula à prisão.
Para falar sobre essa crise entre os dois partidos, as eleições de 2022 e o governo Casagrande, Alberto Gavini, presidente estadual do PSB, é o convidado do Papo de Colunista desta quarta-feira (16), com a participação dos colunistas Leonel Ximenes, Letícia Gonçalves e Rafael Braz.
O Papo de Colunista vai ao ar das 14h30 às 15h30 e será transmitido pelo site de A Gazeta, nesta matéria, e pelas plataformas digitais do jornal (Facebook YouTube). Depois, estará disponível também em podcast. Aperte o play e confira o bate-papo.

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