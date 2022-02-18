Ex-deputado federal Carlos Manato será pré-candidato ao governo do ES pelo PL Crédito: Lissa de Paula/Ales

O Partido Liberal (PL) anunciou, nesta sexta-feira (18), a filiação do ex-deputado federal Carlos Manato (sem partido) e o lançamento da pré-candidatura dele ao governo do Espírito Santo . O evento acontecerá na próxima terça-feira (22).

A chegada de Manato à legenda, que hoje abriga o presidente Jair Bolsonaro (PL) e é dirigida no Estado pelo ex-senador Magno Malta (PL), representa "a união da direita conservadora", segundo o pré-candidato ao governo.

Your browser does not support the audio element. Manato vai para o PL e mira governo do ES - Direita conservadora está unida

"Sempre deixei claro meu desejo de estar no partido do nosso presidente. E todo mundo sabe onde está a direita que apoia Bolsonaro no Espírito Santo. Então, esse acordo de filiação fluiu muito bem. Estamos provando que a direita conservadora está unida", destacou.

Manato está sem partido desde 2020, quando se desfiliou do PSL logo após a saída do presidente Jair Bolsonaro da legenda. A filiação ao PL já vinha sendo costurada há algum tempo, mas tinha alguns entraves do diretório estadual, segundo articulares políticos locais.

Um deles é a própria pré-candidatura ao Senado do presidente do PL no Espírito Santo, Magno Malta. Havia um receio que com duas candidaturas majoritárias (ao governo e ao Senado) a chapa ficaria "pesada", tornando mais difícil a formação de alianças.

"O PL não estava preparado a receber tantos filiados, candidato a governo, Senado. Mas tudo isso foi conversado e o acordo deu certo", pontuou Manato.

Além dele, o PL vai acolher outros candidatos bolsonaristas como o deputado estadual Capitão Assumção, hoje no Patriota, e Danilo Bahiense, que atualmente está sem legenda.

ALIANÇAS EM 2022

O Partido Liberal almeja formar uma coligação forte, de direita, e já tem o PTB como um dos aliados de acordo com Manato. A aliança será "formalizada" durante o evento de filiação do ex-deputado. O PTB vai abrigar a deputada federal Soraya Manato, atualmente filiada ao PSL.

Outros partidos que devem ser cortejados pelo PL para essa aliança são PROS, Patriota, PSC.

"Eu vou ficar responsável pela majoritária e Magno pelas conversas das alianças proporcionais. Vamos dialogar com partidos que seguem mais ou menos a mesma linha, respeitando quem já tem pré-candidato. Republicanos e PP, que podem vir a formar uma aliança nacional, também podem fazer parte dessas conversas", disse.

Manato disputou as eleições de 2018 para o governo do Estado, sendo o segundo candidato mais votado. Para o ex-deputado, duas candidaturas já estão postas na corrida eleitoral deste ano. "A minha e da governador Renato Casagrande", afirmou.