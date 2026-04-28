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Renata Rasseli

Comédia “Agora É Que São Elas!” lota sessões de teatro em Vitória; veja fotos

A peça, com Júlia Rabello, Maria Clara Gueiros e Priscila Castello Branco, lotou todas as sessões no Teatro da Ufes, no último final de semana

Publicado em 28 de Abril de 2026 às 03:12

Publicado em 

28 abr 2026 às 03:12
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Priscila Castello Branco, Wesley Telles, Julia Rabello e Maria Clara Gueiros
Priscila Castello Branco, Wesley Telles, Julia Rabello e Maria Clara Gueiros: sessões lotadas de “Agora É Que São Elas!”, em Vitória.   Leo Gurgel

A  comédia “Agora É Que São Elas!”,  escrita e dirigida por Fábio Porchat, pocou na temporada em Vitória. Com Júlia Rabello, Maria Clara Gueiros e Priscila Castello Branco no elenco, o espetáculo lotou todas as sessões de sexta (24) a domingo (26), no Teatro da Ufes. A peça se destaca pelo humor autêntico, com espaço para improvisação, aproximando o público de cada cena, onde as três atrizes vivem 20 personagens diferentes. A organização no ES ficou a cargo da WB Produções, que foi muito elogiada pelo elenco e produção. Veja as fotos de quem passou por lá na galeria de Mônica Zorzanelli e Leo Gurgel. 

Empresários do ES

Wander Miranda, Ricardo Ferraço, Antonio Carlos e Alberto Freit
Wander Miranda foi o anfitrião na 21ª edição do Disruption. O evento da Enjoy reuniu empresários de todo o ES, na última semana, em torno das palestras de Diego Ribas, Alfredo Soares e Marcela Zaidem. Na foto: Wander Miranda, o governador Ricardo Ferraço, Antonio Carlos e Alberto Freit. Cacá Lima

Na Praça do Papa

Vibra Rock terá 12 horas de música

Neste sábado, 2 de maio, a Praça do Papa, em Vitória, recebe o Vibra Rock Brasil 2026 com 12 horas de programação. No line-up, Paulo Ricardo, Capital Inicial e Biquíni são os headliners, ao lado de Dona Fran, 90eTal, Ubando, Duets e Saulo Simonassi. O festival ainda traz STP Projects e Sucupira Projects, com DJ John nos intervalos. A estrutura conta com dois palcos, área kids, feira do vinil e estúdio de tattoo, além de gastronomia variada.

No Rio 

Ana Flavia Lemos com Denise Barcelos e Cyro Hirano em ime
A nossa dermatologista Ana Flavia Lemos participou de imersão exclusiva no primeiro centro de biohacking e wellness do país, sob comando dos dermatologistas Cyro Hirano e Denise Barcelos - dupla que cuida das peles de nomes como Grazi Massafera, Juliette e Vitoria Strada. O foco do curso no Shopping Leblon, no Rio de Janeiro, foi medicina regenerativa, biohacking e as últimas atualizações sobre regeneração celular. Divulgação

No Pavilhão de Carapina

Exagerado impulsiona economia capixaba

O Exagerado  retorna ao Pavilhão de Carapina, na Serra, em maio de 2026, com expectativa de forte impacto econômico. A projeção é de público superior a 250 mil pessoas ao longo de cinco dias. O faturamento pode chegar a R$ 40 milhões, consolidando o evento no varejo nacional. Com mais de 300 lojistas, o outlet amplia o acesso a grandes marcas. A iniciativa reforça o protagonismo do Espírito Santo no setor.

Tênis

Camila Bonesi, Renata França e Juliana França
Camila Bonesi, Renata França e Juliana França:  Open de Tênis, primeiro evento da modalidade a integrar o calendário esportivo da Track&Field Vitória, no sábado (25), no Clube Álvares Cabral, em Vitória.  Divulgação

Na Pedra Azul

O mercado de luxo capixaba ganha novo endereço de inverno. O estilista Ivan Aguilar desembarca no Quadrado, na Rota do Lagarto (Pedra Azul), com a primeira pop-up store de sua grife em Pedra Azul. A operação, em collab com a marca Tuia, acontece de 2 de maio a 30 de agosto, mimetizando o modelo de negócios de destinos como Trancoso e estações de esqui internacionais. Além da alfaiataria impecável, Ivan aposta em linha de tricôs e na coleção de lenços "Brasil" para o Dia das Mães. O mood do espaço tem DNA de peso: projeto de Emílio Caliman e programação visual de Conrado e Fernanda Vieira da Imagiton.


Na Praia do Canto 


A nova diretoria da Associação de Moradores da Praia do Canto (AMPC) assume nesta terça-feira (28), em uma cerimônia no Hells Bells Bar, que fica na charmosa Rua Joaquim Lírio. Assumem a presidência o empresário Otacílio Pedrinha e a vice-presidência a aposentada Margareth Volpini Boa Nova, eleitos por unanimidade no último dia 2 de março, além dos secretários, tesoureiros, conselheiros e suplentes da associação. A nova diretoria da AMPC afirma que segue com o compromisso de atuar por um bairro mais seguro, limpo, organizado e valorizado, com ações voltadas à segurança, mobilidade e qualidade de vida.


Saúde mental
 

A OAB-ES promove, no dia 28 de abril (terça-feira), às 19h, na Casa OAB, em Vitória, debate sobre os riscos psicossociais e impactos econômicos no setor empresarial, trazendo uma reflexão do que será exigido e como prevenir passivos jurídicos para empresas. Voltado a empresários, gestores e profissionais do Direito, o encontro terá palestras de Andrea Camargo e Angela Camargo. A mediação será do presidente da Comissão de Direito Médico da OAB, o advogado Eduardo Amorim.


Nova fase e nova coleção


Ane Zorzanelli convida para a reinuaugração de sua joalheria e lançamento da nova coleção Atlas, nesta quarta-feira (29), na Rua Aleixo Netto, Praia do Canto. 


O Diabo Veste Prada 2 


Cinema, estilo e sofisticação para a exibição de um dos filmes mais aguardados do ano. O Shopping Vitória promove na próxima terça-feira (05), às 21h40, uma sessão exclusiva de O Diabo Veste Prada 2. Em parceria com a Dermaskin, o evento é voltado para clientes Privilège e convidados, em uma noite pensada para quem acompanha de perto o universo fashion e cultural. Quase duas décadas após o sucesso que marcou gerações, a sequência retorna com diálogos afiados, humor elegante e o glamour característico que conquistou o público. O novo longa traz de volta Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci em seus papéis icônicos, impulsionando a expectativa para a nova produção, que já mobiliza fãs e reforça o apelo cultural da franquia.

Homenagem

Tatiano Antônio (XPress), Elainy Pasolini e Fernanda Bertollo (Sicredi) e Marquinho Barcelos (XPress)
Tatiano Antônio (XPress), Elainy Pasolini e Fernanda Bertollo (Sicredi) e Marquinho Barcelos (XPress): em evento que comemorou cinco anos da XPress Motors, na Casa Vilani, em Vitória. O Sicredi Laranjeiras foi reconhecido como a melhor instituição financeira parceira no evento. Divulgação

Festival Colibri

Com 415 trabalhos inscritos, o Colibri 2026 registra um marco importante para a comunicação capixaba. O crescimento no volume de peças mostra o engajamento das agências de publicidade e propaganda e a força da indústria criativa local. A edição deste ano já se destaca como uma das mais expressivas. 

Carreira solo 

Após visibilidade nacional no Big Brother Brasil 24, Raquele Cardozo investe em carreira solo com um projeto voltado ao arrocha. Natural de Conceição da Barra e criada em Aracruz, a artista também integrou o Melanina Carioca. 

Noite clássica 


A Camerata Sesi apresenta concerto dedicado à Sinfonia nº 4 de Mahler, no dia 08 de maio, às 19h30, no Teatro do Sesi, dentro da Temporada Clássica 2026. Com regência de Isaac Gonçalves, o espetáculo terá a participação da soprano Clara Heupgen participa do concerto.

Elas decidem sem pressão

Com as mulheres decidindo 80% das compras de carros e representando 45% das habilitações no Brasil, o setor automotivo tem deixado de lado a pressão comercial e apostado na transparência. Segundo Fred Chagas, especialista em financiamento automotivo e idealizador da CREDCARROS, a prioridade é oferecer um diagnóstico técnico e financeiro que respeite a rotina e o orçamento da motorista, garantindo que a autonomia da escolha permaneça com a cliente. “O sucesso no atendimento moderno reside em fornecer informações claras e cenários reais de financiamento, permitindo que a decisão de compra ocorra sem pressa e baseada em segurança jurídica e procedência”, destacou.


Dia do Jornalista

O jornalista e empresário Breno Arêas foi um dos homenageados pela vereadora Raphaela Moraes
O jornalista e empresário Breno Arêas foi um dos homenageados pela vereadora Raphaela Moraes em sessão solene do Dia do Jornalista, realizada na Câmara Municipal da Serra. A cerimônia, no dia 23 de abril, reuniu profissionais da comunicação reconhecidos pela contribuição à sociedade capixaba Divulgação

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Aniversário de 30 anos da CBN Vitória

CBN Vitória celebra 30 anos com "Fim de Expediente ao vivo e coquetel para convidados

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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