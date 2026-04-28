Comédia “Agora É Que São Elas!” lota sessões de teatro em Vitória; veja fotos

A comédia “Agora É Que São Elas!”, escrita e dirigida por Fábio Porchat, pocou na temporada em Vitória. Com Júlia Rabello, Maria Clara Gueiros e Priscila Castello Branco no elenco, o espetáculo lotou todas as sessões de sexta (24) a domingo (26), no Teatro da Ufes. A peça se destaca pelo humor autêntico, com espaço para improvisação, aproximando o público de cada cena, onde as três atrizes vivem 20 personagens diferentes. A organização no ES ficou a cargo da WB Produções, que foi muito elogiada pelo elenco e produção. Veja as fotos de quem passou por lá na galeria de Mônica Zorzanelli e Leo Gurgel.
Empresários do ES
Na Praça do Papa
Vibra Rock terá 12 horas de música
Neste sábado, 2 de maio, a Praça do Papa, em Vitória, recebe o Vibra Rock Brasil 2026 com 12 horas de programação. No line-up, Paulo Ricardo, Capital Inicial e Biquíni são os headliners, ao lado de Dona Fran, 90eTal, Ubando, Duets e Saulo Simonassi. O festival ainda traz STP Projects e Sucupira Projects, com DJ John nos intervalos. A estrutura conta com dois palcos, área kids, feira do vinil e estúdio de tattoo, além de gastronomia variada.
No Rio
No Pavilhão de Carapina
Exagerado impulsiona economia capixaba
O Exagerado retorna ao Pavilhão de Carapina, na Serra, em maio de 2026, com expectativa de forte impacto econômico. A projeção é de público superior a 250 mil pessoas ao longo de cinco dias. O faturamento pode chegar a R$ 40 milhões, consolidando o evento no varejo nacional. Com mais de 300 lojistas, o outlet amplia o acesso a grandes marcas. A iniciativa reforça o protagonismo do Espírito Santo no setor.
Tênis
Na Pedra Azul
O mercado de luxo capixaba ganha novo endereço de inverno. O estilista Ivan Aguilar desembarca no Quadrado, na Rota do Lagarto (Pedra Azul), com a primeira pop-up store de sua grife em Pedra Azul. A operação, em collab com a marca Tuia, acontece de 2 de maio a 30 de agosto, mimetizando o modelo de negócios de destinos como Trancoso e estações de esqui internacionais. Além da alfaiataria impecável, Ivan aposta em linha de tricôs e na coleção de lenços "Brasil" para o Dia das Mães. O mood do espaço tem DNA de peso: projeto de Emílio Caliman e programação visual de Conrado e Fernanda Vieira da Imagiton.
Na Praia do Canto
A nova diretoria da Associação de Moradores da Praia do Canto (AMPC) assume nesta terça-feira (28), em uma cerimônia no Hells Bells Bar, que fica na charmosa Rua Joaquim Lírio. Assumem a presidência o empresário Otacílio Pedrinha e a vice-presidência a aposentada Margareth Volpini Boa Nova, eleitos por unanimidade no último dia 2 de março, além dos secretários, tesoureiros, conselheiros e suplentes da associação. A nova diretoria da AMPC afirma que segue com o compromisso de atuar por um bairro mais seguro, limpo, organizado e valorizado, com ações voltadas à segurança, mobilidade e qualidade de vida.
Saúde mental
A OAB-ES promove, no dia 28 de abril (terça-feira), às 19h, na Casa OAB, em Vitória, debate sobre os riscos psicossociais e impactos econômicos no setor empresarial, trazendo uma reflexão do que será exigido e como prevenir passivos jurídicos para empresas. Voltado a empresários, gestores e profissionais do Direito, o encontro terá palestras de Andrea Camargo e Angela Camargo. A mediação será do presidente da Comissão de Direito Médico da OAB, o advogado Eduardo Amorim.
Nova fase e nova coleção
Ane Zorzanelli convida para a reinuaugração de sua joalheria e lançamento da nova coleção Atlas, nesta quarta-feira (29), na Rua Aleixo Netto, Praia do Canto.
O Diabo Veste Prada 2
Cinema, estilo e sofisticação para a exibição de um dos filmes mais aguardados do ano. O Shopping Vitória promove na próxima terça-feira (05), às 21h40, uma sessão exclusiva de O Diabo Veste Prada 2. Em parceria com a Dermaskin, o evento é voltado para clientes Privilège e convidados, em uma noite pensada para quem acompanha de perto o universo fashion e cultural. Quase duas décadas após o sucesso que marcou gerações, a sequência retorna com diálogos afiados, humor elegante e o glamour característico que conquistou o público. O novo longa traz de volta Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci em seus papéis icônicos, impulsionando a expectativa para a nova produção, que já mobiliza fãs e reforça o apelo cultural da franquia.
Homenagem
Festival Colibri
Após visibilidade nacional no Big Brother Brasil 24, Raquele Cardozo investe em carreira solo com um projeto voltado ao arrocha. Natural de Conceição da Barra e criada em Aracruz, a artista também integrou o Melanina Carioca.
A Camerata Sesi apresenta concerto dedicado à Sinfonia nº 4 de Mahler, no dia 08 de maio, às 19h30, no Teatro do Sesi, dentro da Temporada Clássica 2026. Com regência de Isaac Gonçalves, o espetáculo terá a participação da soprano Clara Heupgen participa do concerto.
Elas decidem sem pressão
Com as mulheres decidindo 80% das compras de carros e representando 45% das habilitações no Brasil, o setor automotivo tem deixado de lado a pressão comercial e apostado na transparência. Segundo Fred Chagas, especialista em financiamento automotivo e idealizador da CREDCARROS, a prioridade é oferecer um diagnóstico técnico e financeiro que respeite a rotina e o orçamento da motorista, garantindo que a autonomia da escolha permaneça com a cliente. “O sucesso no atendimento moderno reside em fornecer informações claras e cenários reais de financiamento, permitindo que a decisão de compra ocorra sem pressa e baseada em segurança jurídica e procedência”, destacou.
Dia do Jornalista