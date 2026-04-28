Comédia “Agora É Que São Elas!” lota sessões de teatro em Vitória; veja fotos

Na Pedra Azul



O mercado de luxo capixaba ganha novo endereço de inverno. O estilista Ivan Aguilar desembarca no Quadrado, na Rota do Lagarto (Pedra Azul), com a primeira pop-up store de sua grife em Pedra Azul. A operação, em collab com a marca Tuia, acontece de 2 de maio a 30 de agosto, mimetizando o modelo de negócios de destinos como Trancoso e estações de esqui internacionais. Além da alfaiataria impecável, Ivan aposta em linha de tricôs e na coleção de lenços "Brasil" para o Dia das Mães. O mood do espaço tem DNA de peso: projeto de Emílio Caliman e programação visual de Conrado e Fernanda Vieira da Imagiton.







Na Praia do Canto





A nova diretoria da Associação de Moradores da Praia do Canto (AMPC) assume nesta terça-feira (28), em uma cerimônia no Hells Bells Bar, que fica na charmosa Rua Joaquim Lírio. Assumem a presidência o empresário Otacílio Pedrinha e a vice-presidência a aposentada Margareth Volpini Boa Nova, eleitos por unanimidade no último dia 2 de março, além dos secretários, tesoureiros, conselheiros e suplentes da associação. A nova diretoria da AMPC afirma que segue com o compromisso de atuar por um bairro mais seguro, limpo, organizado e valorizado, com ações voltadas à segurança, mobilidade e qualidade de vida.



Saúde mental



A OAB-ES promove, no dia 28 de abril (terça-feira), às 19h, na Casa OAB, em Vitória, debate sobre os riscos psicossociais e impactos econômicos no setor empresarial, trazendo uma reflexão do que será exigido e como prevenir passivos jurídicos para empresas. Voltado a empresários, gestores e profissionais do Direito, o encontro terá palestras de Andrea Camargo e Angela Camargo. A mediação será do presidente da Comissão de Direito Médico da OAB, o advogado Eduardo Amorim.





Nova fase e nova coleção





Ane Zorzanelli convida para a reinuaugração de sua joalheria e lançamento da nova coleção Atlas, nesta quarta-feira (29), na Rua Aleixo Netto, Praia do Canto.





O Diabo Veste Prada 2





Cinema, estilo e sofisticação para a exibição de um dos filmes mais aguardados do ano. O Shopping Vitória promove na próxima terça-feira (05), às 21h40, uma sessão exclusiva de O Diabo Veste Prada 2. Em parceria com a Dermaskin, o evento é voltado para clientes Privilège e convidados, em uma noite pensada para quem acompanha de perto o universo fashion e cultural. Quase duas décadas após o sucesso que marcou gerações, a sequência retorna com diálogos afiados, humor elegante e o glamour característico que conquistou o público. O novo longa traz de volta Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci em seus papéis icônicos, impulsionando a expectativa para a nova produção, que já mobiliza fãs e reforça o apelo cultural da franquia.