O que esperar da corrida eleitoral para o governo do ES em 2022

Sergio Majeski (PSB)

O empresário e professor disputou as eleições para o governo do Estado em 2018. Na época, era filiado ao PTB. Arildemo é próximo do grupo político de Paulo Hartung e atualmente comanda a secretaria da Fazenda de Vitória, na gestão do prefeito Lorenzo Pazolini. O empresário já começou a percorrer o Estado, mas afirma que pode abrir mão da candidatura para apoiar um outro nome, que pode ser o do presidente da Assembleia, Erick Musso. Aridelmo sinalizou que está fechado com o Republicanos, partido de Erick e Pazolini. Ou seja, vão caminhar juntos no pleito deste ano.

Audifax já começou a percorrer o Estado e se apresenta como pré-candidato ao governo. O partido dele, a Rede Sustentabilidade, também defende a candidatura. Ex-prefeito da Serra, conquistou recall político na Grande Vitória, mas é menos conhecido no interior. Nas redes sociais, já deu algumas alfinetadas na atual gestão do governador Renato Casagrande. Audifax tem dialogado com o prefeito de Linhares, Guerino Zanon (MDB), para a formação de uma chapa. Os dois têm proximidade com o ex-governador Paulo Hartung, de quem Audifax fez parte do secretariado.

O ex-deputado federal Carlos Manato disputou a eleição em 2018 para o governo do Estado e ficou em segundo lugar. No Espírito Santo, é um dos principais nomes do bolsonarismo e já afirmou que disputará o pleito deste ano. Atualmente, Manato está sem partido. Ele pretendia se filiar ao PL, nova legenda de Bolsonaro. Contudo, pode ter um impasse com o diretório estadual, que é comandado pelo ex-senador Magno Malta. Caso Manato não consiga se filiar ao PL, é possível que ele seja candidato pelo PTB, que já garantiu legenda para ele concorrer ao Palácio Anchieta.

O ex-vice-governador César Colnago já disse ter intenções de disputar o governo pelo PSDB. No Estado, contudo, o partido é comandado pelo deputado estadual Vandinho Leite, que tem se aproximado cada vez mais do atual governador, Renato Casagrande. Em 2019, Colnago chegou a exercer um cargo comissionado na Secretaria de Saúde. Já no início de 2021, ele foi nomeado para um cargo na Assembleia Legislativa, a convite de Erick Musso. Erick é um dos apadrinhados politicamente por Paulo Hartung, de quem Colnago foi vice-governador no último mandato.

As especulações sobre a presença de Erick Musso na disputa pelo Palácio Anchieta tomaram corpo em dezembro após ele ser anunciado como pré-candidato ao governo do Estado pelo presidente nacional do partido, Marcos Pereira (Republicanos). Erick já vinha dando indícios que poderia caminhar de um lado diferente do governador Renato Casagrande, com quem chegou a fazer uma aliança (e depois, críticas) após ser reeleito para comandar a Assembleia. Erick está no terceiro mandato à frente do Legislativo, mas é pouco conhecido no Estado. Por isso, já vai começar a percorrer o território capixaba. Ele tem marcado presença na agenda do correligionário e prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), e conversa com partidos e outros pré-candidatos, entre eles Audifax Barcellos e Guerino Zanon.

Em maio de 2021, Contarato recebeu, pessoalmente, o convite do ex-presidente Lula para se filiar ao PT e ser candidato ao governo do Espírito Santo. A filiação foi anunciada meses depois, em dezembro, pelo próprio senador. Contarato não nega o interesse em disputar o Palácio Anchieta este ano e tem apoio do diretório estadual para concorrer, mas a candidatura dele esbarra em articulações nacionais entre o PT e o PSB, legenda do governador Renato Casagrande. Caso ocorra uma aliança entre as siglas para apoiar a candidatura de Lula, o PT teria que abrir mão de lançar candidatos em alguns estados, entre eles o Espírito Santo.

O deputado federal Felipe Rigoni se movimenta desde o ano passado para formar um "novo grupo político" no Espírito Santo. O parlamentar, que se elegeu pelo PSB, mesmo partido de Casagrande, anunciou, recentemente, a filiação ao União Brasil (fusão do PSL e DEM). No Estado, a presidência da sigla deve ficar com o ex-senador Ricardo Ferraço, que é próximo do atual governador. Rigoni, contudo, não vê problema em apoiar Casagrande, caso seja uma decisão do partido. Assim como não descarta ser lançado pela legenda para concorrer ao Palácio Anchieta.

O prefeito de Linhares chegou a anunciar no ano passado que deixaria o MDB para que pudesse ter espaço em uma pré-candidatura ao governo. O MDB é comandado pela senadora Rose de Freitas e deve apoiar a reeleição de Casagrande. Até o fim de dezembro, Guerino continuava na legenda, mas era cobiçado por outros partidos, entre eles o PSD, Podemos e PDT. Prefeito de Linhares por cinco mandatos, Guerino tem alinhamento histórico com o grupo político do ex-governador Paulo Hartung. É forte politicamente na região Norte do Estado, mas menos conhecido na Grande Vitória. Guerino também não descarta a formação de uma chapa com Audifax, com quem já se reuniu.

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, ainda não disse se vai disputar a reeleição, mas o mercado político conta com a presença dele nas urnas. Casagrande foi bem avaliado na gestão da pandemia e, para alguns articuladores, tem isso como vantagem, além de ter a máquina na mão. Mas tem recebido críticas, de todos os lados, quando o assunto é segurança pública. Atualmente, o governador conta com uma boa base de partidos aliados, mas alguns podem acabar apoiando outras candidaturas este ano. Um nome que pode "incomodar" Casagrande, ou pelo menos dividir votos, é do senador Fabiano Contarato. Os dois são do mesmo espectro político (centro-esquerda) e, caso não haja uma aliança nacional entre os partidos, devem acabar se enfrentando.