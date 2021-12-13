Fabiano Contarato anuncia filiação ao PT

Senador Fabiano Contarato Crédito: Roque de Sá/Agência Senado

O senador Fabiano Contarato , que se elegeu pela Rede, de Marina Silva, em 2018, deixou oficialmente a legenda. Ele já havia dito que sairia do partido, faltava apenas definir a legenda para qual iria migrar. Não falta mais. Nesta segunda-feira (13) Contarato anunciou que vai para o Partido dos Trabalhadores (PT)

"Após ter recebido e analisado convites de legendas do campo progressista, comunico minha decisão de filiação ao Partido dos Trabalhadores (PT), que será efetivada em momento oportuno. Com a militância social e as lideranças do PT, pretendo somar esforços para que o país retome sua trilha de desenvolvimento, pleno emprego, defesa dos direitos humanos, proteção e oportunidade aos mais pobres, apoio do Estado às maiorias minorizadas, combate a todo tipo de desigualdade, investimento em saúde e educação", afirmou, em comunicado.

O senador gostaria de disputar o governo do Espírito Santo, o que também já manifestou abertamente . Conseguir isso filiado ao PT são outros quinhentos.

Tudo vai depender das alianças nacionais. O PT tem a pré-candidatura do ex-presidente Lula à Presidência da República e quer o apoio do PSB do governador Renato Casagrande . Se PT e PSB caminharem lado a lado, certamente deve haver contrapartidas nos estados, o que os socialistas, inclusive, já colocaram na mesa.

Assim, se a parceria entre PT e PSB se viabilizar, os petistas não lançariam candidatura própria ao governo do Espírito Santo, ficariam com Casagrande. Este, no entanto, na hipótese de disputar a reeleição, que é a mais provável, dificilmente pediria votos abertamente para Lula, considerando o sentimento antipetista local.

Uma possibilidade seria um palanque duplo, em que candidatos a deputado pelo PSB, por exemplo, seriam lulistas de carteirinha. Já Casagrande poderia, pessoalmente, endossar outro nome na disputa pelo Palácio do Planalto.

"ERROS JÁ FORAM PUNIDOS"

"Os governos liderados pelo PT devolveram ao país credibilidade internacional, permitiram aos pobres cursar universidade, expandiram a estrutura de ensino no país, abriram os porões da ditadura com a Comissão Nacional da Verdade, democratizaram a participação da sociedade nas decisões de governo, geraram crescimento econômico alinhado com políticas sociais exitosas, devolveram aos brasileiros o orgulho nacional", avaliou Contarato, nesta segunda.