Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Assembleia Legislativa

Deputado aliado de Casagrande ataca coronel que chefia a Casa Militar

Marcelo Santos (Podemos)  diz que coronel Aguiar está ao lado dos colegas de patente que assinaram carta "incitando greve"

Públicado em 

08 dez 2021 às 09:52
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Governador Renato Casagrande e coronel Aguiar, chefe da Casa Militar, em visita às instalações reformadas da secretaria
Governador Renato Casagrande e coronel Aguiar, chefe da Casa Militar, em visita às instalações reformadas da secretaria, nesta terça-feira (7) Crédito: Divulgação/Casa Militar
Aliado de primeira hora do governador Renato Casagrande (PSB), o deputado estadual Marcelo Santos (Podemos) usou a tribuna da Assembleia Legislativa para, já no início da sessão desta quarta-feira (8), atacar o secretário chefe da Casa Militar do governo estadual, coronel Jocarly Martins de Aguiar Júnior.
Para Marcelo, o coronel Aguiar está ao lado dos colegas de patente que assinaram uma carta, um documento timbrado, ao secretário de estado da Segurança Pública, Alexandre Ramalho. 
Na missiva, os oficiais reclamam de falta de diálogo por parte do comandante-geral, coronel Douglas Caus, e fazem menção indireta a uma possível nova paralisação da PM, a exemplo do que ocorreu em 2017, diante do que consideram um clima de insatisfação generalizado na tropa. Tal insatisfação estaria ancorada em pleitos salariais. 
Entre eles, aliás, está o abate-teto, um desconto, aplicado nos contracheques dos coronéis para que não recebam mais do que o próprio governador, um impedimento legal.
"Eu queria chamar a atenção do governador, a quem admiro, quero perguntar qual é a função do chefe da Casa Militar. Será que ele está dormindo em berço esplêndido e não viu esse movimento dos coronéis para alertar o governador?", bradou Marcelo Santos.
"Eu acho que o coronel Aguiar, que está lá como chefe da Casa Militar, faz parte disso. Acorda, governador, acorda!", continuou. 
Deputado estadual Marcelo Santos (Podemos)
Deputado estadual Marcelo Santos (Podemos) Crédito: Ellen Campanharo/Ales
"Coronel Aguiar é um parceiro dos outros (coronéis) e não do senhor. E o que ele vem fazendo na Casa Militar é o que diz no Hino Nacional, dormindo em berço esplêndido enquanto alguns coronéis fazem uma 'rebelião' e ele os recebe de tapete vermelho, branco, azul, amarelo", complementou.
A carta foi assinada por 15 dos 20 coronéis da ativa da Polícia Militar do Espírito Santo. "Movimentação de alguns coronéis da Polícia Militar fazendo um motim, fazendo um movimento incitando greve", resumiu Marcelo Santos.
O coronel Aguiar não está entre os signatários do texto. 

Veja Também

Curtas políticas: No ES, Cabo Daciolo pede a Casagrande reajuste para policiais

Carta de coronéis da PM do ES joga gasolina no cenário eleitoral

Quem acabou desmoralizado no episódio foi o comandante-geral. As reivindicações ou ponderações do Alto Comando deveriam ter sido enviadas a ele e não diretamente ao secretário de Segurança, que também é coronel. 
"A Polícia Militar merece o nosso respeito. Soldado, cabo, sargento, subtenente, os majores, os capitães de polícia. Mas não podemos ter um chefe da Casa Militar que joga contra o governo enquanto a gente se acaba aqui no plenário para defender o governo do estado, defender o governador, que é um homem sério", discursou, ainda, Marcelo Santos.
"O chefe da Casa Militar trabalha de forma diferente. Na Polícia Civil também tem gente assim e, a partir de agora, vou começar a dar nome aos bois, e às vacas também"
Marcelo Santos (Podemos) - Deputado estadual
Casagrande minimizou a carta dos coronéis, avaliou que não há risco de nova greve da PM e afirmou que os militares devem reconhecer os esforços do governo na área da segurança pública.
O governador não parece compartilhar o descontentamento de Marcelo Santos com o coronel Aguiar. Nesta terça-feira (7) mesmo, Casagrande prestigiou o chefe da Casa Militar, visitou as instalações reformadas da secretaria, que funciona no segundo andar do Palácio da Fonte Grande, em Vitória.
A coluna tentou contato com o coronel Aguiar, por meio da Superintendência Estadual de Comunicação, mas não obteve retorno.

LEIA MAIS

Curtas políticas: preço da gasolina no ES aumentou 55% em um ano

Juiz manda vereador apagar post com acusação contra vice-governadora do ES

Prefeituras do ES pagam abono a professores para atingir gasto mínimo com educação

ES estuda colocar câmeras nas fardas de policiais

Marcos do Val elabora programa de Moro na área de segurança

Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, onde exerce a funcao de editora-adjunta desde 2020.

Tópicos Relacionados

Assembleia Legislativa do ES Greve da PM Renato Casagrande Marcelo Santos Polícia Militar Letícia Gonçalves
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados