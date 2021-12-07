Carta de coronéis da PM do ES joga gasolina no cenário eleitoral

Quartel do Comando-Geral da Polícia Militar, em Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta

A missiva poderia ser endereçada ao comandante-geral da PM, coronel Douglas Caus, mas, sob o argumento de "falta de diálogo", os coronéis decidiram dirigir-se diretamente ao secretário, que também é coronel.

Esta não é uma coluna sobre segurança pública e tampouco sobre Direito penal militar. Assim, o que nos interessa aqui é o componente político que transborda as entrelinhas. E também as cifras envolvidas na questão, afinal, trata-se de dinheiro público.

O subsídio, o salário base, de um coronel da PMES, é de R$ 21.389,56 brutos.

O primeiro nome que aparece entre os que subscrevem a carta é o do coronel Alessandro Juffo Rodrigues. As assinaturas seguem a ordem alfabética.

De acordo com o Portal da Transparência do governo do estado, em outubro o militar recebeu R$ 26.105,96 brutos. Líquidos, foram R$ 17.895,74.

Um dos fatores que reduziram a cifra foi o abate-teto de R$ 2.002,28. Isso quer dizer que, além do Imposto de Renda e da contribuição para a Previdência, o coronel teve descontados R$ 2 mil para que não recebesse um salário maior do que o do próprio governador do estado. O salário do governador é o teto, o máximo que um servidor público estadual pode receber.

O subsídio do governador Renato Casagrande (PSB) é de R$ 23.803,68 brutos. Em outubro, ele recebeu R$ 17.581,84 líquidos.

O coronel recebeu uma cifra maior que a do governador, no fim das contas. O abate-teto somente é aplicado em verbas consideradas remuneratórias e não nas indenizatórias e tendo como base o salário bruto, não o líquido. É uma engenharia contábil e legal.

Além do subsídio, o coronel Juffo recebeu R$ 2.187,57 por escala de serviço extra, R$ 2.228,83 por exercer função gratificada – ele é diretor de administração de frota – e R$ 300 de auxílio-alimentação.

Entre os pontos de descontentamento dos coronéis está justamente o abate-teto, "consumindo a remuneração dos nossos postos, deixando no mesmo patamar um coronel aposentado e um major da ativa antigo", dizem, na carta.

Um major também é um oficial, mas acima dele há a patente de tenente-coronel e, por fim, a de coronel.

Arquivos & Anexos Carta dos coronéis da PMES Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Corporis voluptates eos, exercitationem id, voluptatem ex nostrum ab sit corrupti, magni non temporibus alias rem reprehenderit quis doloremque harum aperiam similique animi culpa impedit. Tamanho do arquivo: 2mb Baixar

Integrantes do governo consultados pela coluna restringem a crítica dos coronéis à questão do abate-teto e minimizam quaisquer animosidades na corporação, mas admitem que a carta também denota "uma questão de política interna" da PM, na medida em que "passa por cima" da autoridade do comandante-geral.

Há várias outras coisas escritas, no entanto. "Um soldado está penando para pagar suas contas. Tudo isto num estado com nota A no Tesouro", registra um dos trechos.

“Sobressalta uma inquietação em vários níveis, que tem sido vivenciada no dia a dia desse colegiado da Corporação. A preocupação maior é certamente a formação de um cenário, já presenciado em tempo pretérito, onde a ausência de diálogo conduziu a consequências inesquecíveis e danosas para toda Corporação”, diz outro.

Os coronéis parecem, assim, até incitar que os praças (que vão de soldado a subtenente) se mobilizem. Sem nunca citar diretamente a greve da PM de 2017, como ficou conhecido o motim.

O salário de um soldado da PM que ingressou na corporação em 2014, por exemplo, é de R$ 3.456,54 brutos, mais R$ 300 de auxílio-alimentação, mostra o Portal da Transparência.

CASAGRANDE X PH

Na outra ponta, o governo, direta ou indiretamente, esforça-se para ressaltar concessões feitas aos militares, como a anistia concedida por Casagrande, com o aval da Assembleia Legislativa , em 2019, que poupou os grevistas de punições administrativas, e a mudança na lei de promoções de oficiais, outro pleito da categoria.

Também são citados recorrentemente os concursos públicos para recompor os quadros e a compra de viaturas, além da concessão de um reajuste salarial. Esse, entretanto, é o ponto nevrálgico da questão.

A administração estadual argumenta que não pode pagar todo o reajuste combinado, considerando as perdas inflacionárias, porque a lei de socorro a estados e municípios, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), veda reajustes até 31 de dezembro de 2021.

Outra coisa recorrente entre casagrandistas é a comparação com o governo anterior, de Paulo Hartung (então filiado ao MDB). "Chegou a faltar até gasolina nas viaturas", diz um integrante do governo.

Agora não está faltando gasolina, apesar de o preço do combustível estar nas alturas. Aliás, há quem jogue gasolina na fogueira, como se pode notar pela carta assinada pelos coronéis.

Para o coronel da reserva Nylton Rodrigues, que comandou a PM em 2017 – assumiu o posto no 4ª dia do motim, no governo Hartung –, o posicionamento dos integrantes do alto oficialato pode ser alvo de apuração. Depende do comandante Caus.

"Se estiver configurada transgressão, não importa se é coronel, é alcançado pelo regulamento. Cabe ao comandante determinar que a Corregedoria apure e para isso se instaura um PAD (Processo Administrativo Disciplinar). O comando-geral, diante desse fato, vai mandar a corregedoria instaurar PAD?", questiona.

Os coronéis, que compõem o Alto Comando da PM, devem auxiliar o comandante-geral na administração. "É para ajudar a resolver problema e não para gerar problema", resumiu o coronel Nylton.

O coronel da reserva já foi filiado ao Novo e disputou a Prefeitura de Vitória, no ano passado, sem sucesso. Agora, disse que não integra partido político.

"DIÁLOGO"

Outra eleição está à vista em 2022. Casagrande, embora não se diga candidato à reeleição, deve disputar o posto mais uma vez.

Na campanha de 2018, ele prometeu a anistia, o que cumpriu e, por diversas vezes, repetiu que faltou "diálogo" à gestão Hartung, deixando por menos a insubordinação da tropa.

Tentou, com isso, angariar a simpatia do eleitorado militar. Para, agora, ver o próprio governo alvo da mesma queixa.

“Por inúmeras vezes, solicitamos ao Comandante Geral a abertura do diálogo e a prática da liderança junto a seus Coronéis para compartilhar os assuntos estratégicos e de interesse da Corporação. Porém, não houve êxito até o momento, com a omissão dessa assessoria ou procrastinação de soluções institucionais sugeridas”, dizem os 15 coronéis, na carta.

A coluna procurou o secretário de estado da Segurança Pública, Alexandre Ramalho, para falar sobre o assunto, mas não houve retorno até a publicação deste texto.

Também não houve resposta quanto à possível abertura de PAD contra os coronéis que assinaram o texto enviado a Ramalho.