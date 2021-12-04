Em carta, coronéis da PM falam em insatisfação e cobram diálogo com governo do ES

Quartel da PMES: maioria da alto comando assina carta Crédito: Carlos Alberto Silva

No documento, a que A Gazeta teve acesso, destacam-se alguns pontos:

Desmotivação e insatisfação com a gestão da Corporação;

Falta de diálogo com o governo do Estado;

Reclamações pela não concessão de reajuste salarial pleiteado;

Reclamação contra a criação de legislação para que os três mais altos cargos de comando da PM sejam de ocupação mais permanente, independente do prazo de aposentadoria;

Não participação do alto comando nas principais decisões que envolvem a corporação;

Alertas para um clima de insatisfação nos quadros da Corporação que poderia levar a uma nova paralisação;

Utilização de escalas especiais levando a excesso de trabalho dos PMs.

Arquivos & Anexos Veja a carta dos coronéis da PMES Documento enviado por 15 coronéis para o secretário de Segurança Pública do ES Tamanho do arquivo: 2mb Baixar

Enviada ao secretário nesta quarta-feira (1º), por volta das 14h30, a manifestação foi endossada pelos seguintes gestores da PM:

CEL QOCPM Alessandro Juffo Rodrigues - diretor de Administração de Frota

CEL QOCPM Alessandro Marin - diretor de Educação

CEL QOCPM Carlos Alberto Bariani Ribeiro - comandante do 5° Comando de Polícia Ostensiva Regional (CPOR)

CEL QOCPM Carlos Ney de Souza Pimenta - comandante de Policiamento Ostensivo Especializado

CEL QOCPM Edmilson Batista Santos - diretor de Saúde

CEL QOCPM Evandro Teodoro de Oliveira - diretor do Ciodes Metropolitano

CEL QOCPM José Augusto Piccoli de Almeida - controlador da PMES

CEL QOCPM Laurismar Tomazelli - comandante do 6° Comando de Polícia Ostensiva Regional (CPOR)

CEL QOCPM Moacir Leonardo Vieira Barreto Mendonça - Corregedor

CEL QOCPM Marcelo Pinto Abreu - comandante do 1° Comando de Polícia Ostensiva Regional (CPOR)

CEL QOCPM Marcio Eugênio Sartório - diretor de Finanças

CEL QOCPM Odilon José Pimentel - comandante de Policiamento Ostensivo Noroeste

CEL QOCPM Oscar Paterline Mendes - comandante de Policiamento Ostensivo Norte

CEL QOCPM Paulo Cesar Garcia Duarte - diretor de Logística

CEL QOCPM Robson Antonio Pratti - diretor de Direitos Humanos e Polícia Comunitária

Veja Também Discurso de coronel abre crise na cúpula da Segurança do Espírito Santo

Your browser does not support the audio element. Em carta, coronéis da PM falam em insatisfação e cobram diálogo com governo do ES

DOIS EX-COMANDANTES ASSINAM CARTA

Ele foi indicado para ser o chefe do Estado Maior da Corporação na administração do coronel Barreto como terceiro homem mais forte no comando da PM, em 2019, responsável por todas as ações estratégicas que envolvem a tropa.

Comandante-geral da PM, o coronel Barreto retorna das férias nesta segunda Crédito: Secom

FALTA DE DIÁLOGO

Um dos trechos da carta cita a falta de diálogo com o comando: “Por inúmeras vezes, solicitamos ao Comandante Geral a abertura do diálogo e a prática da liderança junto a seus Coronéis para compartilhar os assuntos estratégicos e de interesse da Corporação. Porém, não houve êxito até o momento, com a omissão dessa assessoria ou procrastinação de soluções institucionais sugeridas”.

Cita ainda que prerrogativas do Alto Comando da PM, tem a função de assessoramento, não estariam, sendo respeitadas. “Prerrogativas do posto, concursos públicos, processos legislativos, direitos dos militares estaduais, procedimentos administrativos e operacionais, são temas proeminentes e não tratados pelo nível estratégico da PMES”.

Em outro ponto acrescentam: “Atualmente, essa atribuição tem sido menosprezada e, enquanto colegiado, estamos afastados desse processo”. Para a reportagem foi informado que no ano de 2020 ocorreram poucas reuniões e que em 2021, até o momento, nenhuma foi realizada.

"INQUIETAÇÃO"

No documento é feita menção à greve de 2017, sem citar o evento, diretamente, ao se referir ao "clima de inquietação na tropa". “Sobressalta uma inquietação em vários níveis, que tem sido vivenciada no dia a dia desse colegiado da Corporação. A preocupação maior é certamente a formação de um cenário, já presenciado em tempo pretérito, onde a ausência de diálogo conduziu a consequências inesquecíveis e danosas para toda Corporação”.

No texto são citadas as escalas extras, que vêm sendo executadas pelos militares e remuneradas pela Indenização Suplementar de Escala Operacional (Iseo). “Já se identificam queixas de excesso de trabalho e que conduzem nosso policial ao estresse e ao cansaço físico, trazendo prejuízos ao desempenho da atividade policial militar e problemas de ordem familiar”.

Há ainda reclamações em relação ao reajuste salarial. “Somos uma das polícias mais mal remuneradas do país (últimas posições em 27 estados) e com previdência divergente do Sistema de Proteção Social (lei 13.954), com abate teto consumindo a remuneração dos nossos postos, deixando no mesmo patamar um coronel aposentado e um major da ativa antigo. Um soldado está penando para pagar suas contas. Tudo isto num estado com nota A no tesouro”.

Ex-comandante da Polícia Militar do Espírito Santo, coronel Márcio Eugênio Sartório Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Outro ponto abordado faz referência a elaboração de uma legislação que permitiria a cúpula da PM permanecer no cargo, mesmo quando chegasse o momento da aposentadoria. “De forma inversa, importantes assuntos têm chegado ao conhecimento dos coronéis, por via externa corporis (redes sociais) e por subordinados dos níveis tático e operacional como exemplo a construção de legislação sobre permanência dos ocupantes dos cargos de comandante, subcomandante e chefe do estado Maior, após o término do tempo de serviço, do qual discordamos veementemente”.

E declaram a sua insatisfação: “Os coronéis que aqui subscrevem se mantêm fiéis a seu papel de assessoramento e compromisso institucional, entretanto, a forma de condução dos assuntos aqui tratados proporcionam uma desmotivação e insatisfação que se auto propaga internamente. Dessa feita, não resta outra alternativa, por condução a este estado de alerta, requerer uma reunião presencial e colaborativa com vossa excelência, em regime de urgência”.

REUNIÃO E INSATISFAÇÃO

Após o envio da carta, já às 15h30 desta quinta-feira (2), os 20 coronéis do Alto Comando se reuniram no Quartel da PM, em Maruípe. Informações obtidas pela reportagem dão conta de que a reunião não ocorreu de forma pacífica.

À reportagem foi dito que o comandante da PMES, coronel Douglas Caus, não recebeu cópia do documento, somente foi informado que uma carta seria enviada ao secretário de segurança.

Alguns militares informaram à reportagem que a ação dos 15 coronéis, com a carta, pode ser interpretada como uma transgressão à disciplina militar.

O QUE DIZ A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

A Secretaria de Estado da Segurança Pública, por nota, informa que o documento do alto comando da Policia Militar foi encaminhado ao secretário Alexandre Ramalho, que por sua vez o destinou ao comandante-geral da PM. “Instância a qual o mesmo deveria ter sido endereçado. O conteúdo será avaliado”, informa o texto da nota.