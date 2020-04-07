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Mudança no comando (de novo)

Comandante-geral da PMES cai após quatro meses no cargo

Governador Renato Casagrande demitiu o coronel Márcio Sartório do posto  na manhã desta terça-feira (7). Substituto será escolhido com ajuda do coronel Alexandre Ramalho, novo secretário estadual de Segurança

Públicado em 

07 abr 2020 às 08:28
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Coronel Márcio Sartório, comandante-geral da PMES
Coronel Márcio Sartório, agora ex-comandante-geral da PMES Crédito: Amarildo
O coronel Márcio Eugênio Sartório não é mais o comandante-geral da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES). Ele foi exonerado do cargo na manhã desta terça-feria (7) pelo governador Renato Casagrande (PSB), em conversa realizada no Palácio Anchieta.
A demissão de Sartório se dá no dia seguinte à do secretário estadual de Segurança Pública, Roberto Sá, trocado por Casagrande no cargo pelo coronel da PMES Alexandre Ramalho. A exoneração de Sá foi publicada na edição desta terça-feira do Diário Oficial do Estado.
As demissões de Sá e de Sartório estão interligadas. As duas decisões foram tomadas simultaneamente por Casagrande, como parte da tentativa do governador de mudar o rumo da gestão da Segurança Pública e alcançar melhores resultados no combate aos crimes de alto potencial ofensivo.
Conforme a coluna apurou, o governador está insatisfeito com o considerável aumento nos indicadores de homicídios dolosos contabilizados de agosto de 2019 para cá, sobretudo a partir de janeiro. O mês de março, em especial, registrou uma explosão de assassinatos em território capixaba.
Segundo apurações da coluna, a frustração de Casagrande com Sartório podia ser considerada ainda maior que a sua insatisfação com os resultados recentes de Roberto Sá à frente da Sesp. No paço palaciano, a percepção é a de que, sob o comando-geral do coronel, a PMES tem executado poucas operações nas ruas, diferentemente, por exemplo, da Polícia Civil, e o trabalho de policiamento ostensivo precisa melhorar bastante. 

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Márcio Eugênio Sartório tornou-se coronel da PMES no dia 6 de abril de 2017, logo após a sanção, pelo então governador Paulo Hartung, da lei de sua autoria que instituiu novos critérios de promoção de oficiais na corporação, como parte da reação do governo da época ao movimento grevista realizado em fevereiro daquele ano. Ele foi nomeado comandante-geral da PMES por Casagrande no dia 18 de novembro de 2019, no lugar do coronel Moacir Leonardo Vieira Barreto.
Durante a passagem de Sartório pelo posto, o governo do Estado conseguiu concluir uma longa e delicada negociação salarial com representantes dos policiais militares, policiais civis e bombeiros do Espírito Santo, culminando com os projetos de reajuste escalonado para praças e oficiais, aceitos  pelas categorias e aprovados pela Assembleia Legislativa na segunda quinzena de março.
Por outro lado, o saldo de homicídios no período não é bom: de dezembro de 2019 a março de 2020, o número de assassinatos no Estado totalizou 432. A título de comparação, de dezembro de 2018 a março do ano passado, foram praticados 368.
O substituto de Sartório no cargo ainda não foi definido. O nome deve ser escolhido ainda nesta terça-feira pelo governador, em entendimento com o novo secretário estadual de Segurança Pública, Alexandre Ramalho.
Casagrande e o coronel Sartório durante a posse do comandante-geral, no QCG de Maruípe
Casagrande e o coronel Sartório durante a posse do comandante-geral, no QCG de Maruípe, no fim de novembro de 2019 Crédito: Hélio Filho/Secom

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Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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