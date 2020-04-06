Conheça os bastidores da troca de comando da Segurança no ES

Pessoas próximas ao governador já insistiam há algum tempo na necessidade de troca do secretário da Segurança. Casagrande ouviu com atenção as ponderações desses interlocutores e foi amadurecendo a decisão nos últimos dias, mesmo em meio à pandemia do coronavírus
. Não havia tempo a perder - a Segurança Pública do ES agonizava a olhos vistos.
O quadro se tornou ainda mais grave neste fim de semana. O Estado assistiu a mais um banho de sangue: foram 20 assassinatos nestes dois últimos dias, sendo domingo, com 13 homicídios, o pior dia desde (novamente) desde fevereiro de 2017.
O delegado da Polícia Federal Antônio Roberto Cesário de Sá caiu pela segunda vez do cargo de secretário de Estado da Segurança Pública. A primeira vez, foi no Rio de Janeiro, onde nasceu e mora. Curiosamente, a permanência, tanto na pasta fluminense quanto na capixaba, teve um prazo de validade menor do que 18 meses, ou seja, menos do que a metade do mandato do governador Casagrande.
No Rio de Janeiro, Sá esteve na pasta de outubro de 2016 a fevereiro de 2018. Saiu logo após o crescimento dos homicídios na capital fluminense, e em seguida à intervenção federal na área de Segurança do Estado vizinho. No ES, comandou a Sesp de janeiro de 2019 a abril de 2020. Um prazo de validade que se repetiu, infelizmente.
Embora tenha liderado o ano com menor crimes letais da série histórica do Espírito Santo, Roberto Sá mantinha, segundo policiais, um perfil mais tímido se comparado aos seus antecessores, como o coronel da reserva Nylton Rodrigues e o procurador André Garcia, um dos mais longevos no cargo.
Em momentos mais sensíveis em que houve a eclosão da violência, o secretário não aparecia em operações de saturação ou não dava entrevistas, delegando para policiais civis e militares a missão.
Conhecido por Ramalhão, entre os mais próximos, o coronel que vai assumir a Sesp estava no comando da Secretaria Municipal de Segurança de Viana, onde foi bastante elogiado. “O coronel Ramalho é um estudioso, sabe planejar, vai para as ruas comandar operações todas as semanas, é disciplinado e tem visão estratégica de segurança”, elogia uma fonte que trabalhou com o militar.
Ramalho, quando comandante do 1º Batalhão da PM (Vitória), teve papel preponderante no retorno dos policiais às ruas ao longo da greve da PM, em 2017. Policial operacional e que tem a tatuagem da PM estampada em seu braço, o coronel é reconhecido por sua dedicação forte ao trabalho, não importando o horário para dormir ou acordar.