Conheça os bastidores da troca de comando da Segurança no ES

O ex-secretário de Segurança, Roberto Sá Crédito: Vitor Jubini

Pessoas próximas ao governador já insistiam há algum tempo na necessidade de troca do secretário da Segurança. Casagrande ouviu com atenção as ponderações desses interlocutores e foi amadurecendo a decisão nos últimos dias, mesmo em meio à pandemia do coronavírus . Não havia tempo a perder - a Segurança Pública do ES agonizava a olhos vistos.

O quadro se tornou ainda mais grave neste fim de semana. O Estado assistiu a mais um banho de sangue: foram 20 assassinatos nestes dois últimos dias, sendo domingo, com 13 homicídios, o pior dia desde (novamente) desde fevereiro de 2017.

PELA SEGUNDA VEZ, A QUEDA DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA

O delegado da Polícia Federal Antônio Roberto Cesário de Sá caiu pela segunda vez do cargo de secretário de Estado da Segurança Pública. A primeira vez, foi no Rio de Janeiro, onde nasceu e mora. Curiosamente, a permanência, tanto na pasta fluminense quanto na capixaba, teve um prazo de validade menor do que 18 meses, ou seja, menos do que a metade do mandato do governador Casagrande.

No Rio de Janeiro, Sá esteve na pasta de outubro de 2016 a fevereiro de 2018. Saiu logo após o crescimento dos homicídios na capital fluminense, e em seguida à intervenção federal na área de Segurança do Estado vizinho. No ES, comandou a Sesp de janeiro de 2019 a abril de 2020. Um prazo de validade que se repetiu, infelizmente.

PROMESSAS QUE DEIXARAM DE SER CUMPRIDAS

Embora tenha liderado o ano com menor crimes letais da série histórica do Espírito Santo, Roberto Sá mantinha, segundo policiais, um perfil mais tímido se comparado aos seus antecessores, como o coronel da reserva Nylton Rodrigues e o procurador André Garcia, um dos mais longevos no cargo.

Em momentos mais sensíveis em que houve a eclosão da violência, o secretário não aparecia em operações de saturação ou não dava entrevistas, delegando para policiais civis e militares a missão.

O PERFIL DO NOVO SECRETÁRIO

Conhecido por Ramalhão, entre os mais próximos, o coronel que vai assumir a Sesp estava no comando da Secretaria Municipal de Segurança de Viana, onde foi bastante elogiado. “O coronel Ramalho é um estudioso, sabe planejar, vai para as ruas comandar operações todas as semanas, é disciplinado e tem visão estratégica de segurança”, elogia uma fonte que trabalhou com o militar.

Entre outras conquistas em Viana, o coronel Ramalho montou a Guarda Municipal da cidade e comprou todos os equipamentos para a corporação. Além disso, orientou o projeto da Escola Cívico-Militar que será implantada brevemente no município