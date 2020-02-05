Veja como funcionará a escola cívico-militar de Viana a partir de março

Projeção da escola cívico-militar de Viana Crédito: Prefeitura de Viana

A primeira escola cívico-militar do Espírito Santo terá uniforme escolar semelhante à farda da Polícia Militar , aulas ministradas por policiais da reserva e um modelo curricular baseado em disciplinas que abordem a ética, cidadania e civismo.

O modelo será implantado em uma unidade escolar do bairro Vila Betânia e vai ofertar um total de 400 vagas, sendo 200 no turno matutino e 200 no vespertino. As aulas terão duração de 55 minutos, cinco além do que é praticado nas escolas regulares.

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Pela manhã, as atividades terão início às 6h50 e vão até meio-dia. Já à tarde, as aulas começam às 12h50 e seguem até as 18h. O corpo docente será composto por professores qualificados para a docência no ensino fundamental, do 1º ao 9º ano, e também por militares da reserva da Polícia Militar com formação pedagógica que preencham os requisitos necessários.

As atividades vão atender a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) estabelecida pelo Ministério da Educação (MEC) . A secretária de Educação de Viana, Luzian Belisário, informou que o edital com informações sobre critérios e documentos necessários à matrícula será divulgado no dia 17 de fevereiro. O início das aulas está previsto para o final do mês de março.

Obras da escola cívico-militar devem terminar no final de fevereiro Crédito: Prefeitura de Viana

Nós teremos um regimento interno. Vamos ter uma cobrança um pouco maior com relação à vestimenta, comportamento, e à condução dos trabalhos com relação ao currículo. Vamos ter uma disciplina para tratar da cidadania, civismo, ética, e dos símbolos nacionais, das bandeiras e dos hinos", explicou a secretária.

Projeção da escola cívico-militar de Viana, a 1ª do ES

ESTRUTURA DA ESCOLA

A escola terá uma área construída de 2.114,80 m², composto por um bloco educacional com dois pavimentos e espaço esportivo coberto. A unidade terá 10 salas de aula, biblioteca, laboratório de informática, banheiros e demais espaços. A obra faz parte do Programa Municipal de Obras (PMO) e conta com um investimento de mais de R$ 4,5 milhões.

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