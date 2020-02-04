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Educação

Escola militar de Viana abrirá matrículas em março, diz prefeitura

A escola está em obra e deve iniciar as aulas no final do mês de março. Serão 400 vagas abertas para alunos do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental

Publicado em 03 de Fevereiro de 2020 às 21:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 fev 2020 às 21:46
Modelo de escola militar em Tocantins  Crédito: Divulgação/Governo de Tocantins
As matrículas para a Escola Cívico-Militar de Viana devem começar no início de março deste ano. A informação é da prefeitura municipal, responsável pelo colégio. A estrutura da unidade está em fase final de construção no bairro Vila Bethânia  e terá 400 vagas.
De acordo com a secretária municipal de Educação, Luzian Belisario, a previsão é de que as aulas iniciem no final de março. "Ainda não fechamos a data certinha da abertura das matrículas. Porém, o ano letivo não será prejudicado pois serão cumpridos os 200 dias letivos conforme as demais escolas, mas com aulas em sábados e dias com atividades ampliadas", explicou a secretária.
Luzian disse como deve funcionar o colégio, que contará com 18 turmas distribuídas entre o primeiro e o nono ano do Ensino Fundamental. "O currículo é misto. Terá a educação comum, conforme a legislação exige, mas também contará com outras disciplinas que trabalhem o civismo, a postura, aprender a estudar, questões humanas, moral, símbolos nacionais, disciplina", pontuou.
Obras da escola cívico-militar devem terminar no final de fevereiro Crédito: Prefeitura de Viana
O colégio contará com seis militares da reserva para fazer parte da coordenação pedagógica do colégio Cívico-Militar. "Temos tido um retorno muito importante da população durante as audiências públicas. Estamos representando esse grande símbolo que a Polícia Militar do Espírito Santo, há uma grande expectativa quanto a isso", completou. 
As crianças e adolescentes que moram em Vila Bethânia terão prioridade nas matrículas, devido à necessidade de atender primeiro a população ao redor. A secretária de educação informou ainda que está sendo confeccionado um regimento interno para determinar normas dentro da escola, como horário, uniforme e demais regras. 

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