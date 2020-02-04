Escola militar de Viana abrirá matrículas em março, diz prefeitura

As matrículas para a Escola Cívico-Militar de Viana devem começar no início de março deste ano. A informação é da prefeitura municipal, responsável pelo colégio. A estrutura da unidade está em fase final de construção no bairro Vila Bethânia e terá 400 vagas.
De acordo com a secretária municipal de Educação, Luzian Belisario, a previsão é de que as aulas iniciem no final de março. "Ainda não fechamos a data certinha da abertura das matrículas. Porém, o ano letivo não será prejudicado pois serão cumpridos os 200 dias letivos conforme as demais escolas, mas com aulas em sábados e dias com atividades ampliadas", explicou a secretária.
Luzian disse como deve funcionar o colégio, que contará com 18 turmas distribuídas entre o primeiro e o nono ano do Ensino Fundamental. "O currículo é misto. Terá a educação comum, conforme a legislação exige, mas também contará com outras disciplinas que trabalhem o civismo, a postura, aprender a estudar, questões humanas, moral, símbolos nacionais, disciplina", pontuou.
O colégio contará com seis militares da reserva para fazer parte da coordenação pedagógica do colégio Cívico-Militar. "Temos tido um retorno muito importante da população durante as audiências públicas. Estamos representando esse grande símbolo que a Polícia Militar do Espírito Santo, há uma grande expectativa quanto a isso", completou.
As crianças e adolescentes que moram em Vila Bethânia terão prioridade nas matrículas, devido à necessidade de atender primeiro a população ao redor. A secretária de educação informou ainda que está sendo confeccionado um regimento interno para determinar normas dentro da escola, como horário, uniforme e demais regras.