Crescimento de homicídios no ES impõe novas estratégias durante a pandemia

E essa constatação deve soar como um alarme disparado para as autoridades de segurança pública, que precisam ter em mente que os próximos meses serão difíceis para o próprio aparato do Estado que atua na linha de frente. Ao mesmo tempo será preciso gerenciar as perdas de recursos humanos com o possível afastamento de policiais por questões de saúde - o que será uma tarefa inglória -, o enfrentamento ao comando do tráfico terá de ser feito com o bom uso da inteligência, para evitar que o caos na saúde pública escancare as portas para o oportunismo de bandidos, organizados ou não. Será necessário a todo custo evitar que gangues se aproveitem da calamidade sanitária para expandir o comércio ilegal de drogas à força, causando ainda mais perdas humanas.