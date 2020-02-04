Greve da PM: 'Que sirva de lição para não repetir os erros', diz Casagrande

Governador Renato Casagrande (PSB) avalia greve da Polícia Militar de 2017 como um erro Crédito: Carlos Alberto Silva

2017, resultou em 21 dias sem patrulhamento e centenas de assassinatos, assaltos, arrombamentos em todo Estado. greve da Polícia Militar do Espírito Santo completou três anos nesta terça-feira (4). O movimento, que teve início com as mulheres dos policiais bloqueando as portas dos quartéis reivindicando aumento de salários para os maridos em, resultou emsem patrulhamento e centenas de assassinatos, assaltos, arrombamentos em todo Estado.

Relembrando a data e analisando as consequências, que ainda trazem reflexos para a segurança pública , o governador Renato Casagrande (PSB) frisou que o Estado não pode deixar que um movimento como esse se repita.

"É um momento de reflexão, para que esses erros não sejam mais cometidos pelo governo e pela corporação policial. Mais de 200 pessoas perderam a vida naquele mês, e isso não se recupera nunca mais, devido àquele tipo de manifestação e ao comportamento do governo. É um dia para a gente não esquecer nunca, mas que sirva de lição para que a gente busque sempre acertar, e não cometer os erros daquela época", afirmou.

O perdão concedido por Casagrande abrangeu inclusive os policiais que foram expulsos por decisão administrativa, para que fossem reintegrados e recebessem os salários e benefícios retroativos referentes ao período de afastamento. O texto foi aprovado em regime de urgência e por unanimidade pela Assembleia Legislativa, ainda durante o recesso.

Posteriormente, em abril, o governo conseguiu aprovar um outro projeto, alterando os critérios de promoção para os militares do Espírito Santo, para que elas voltassem a ser por antiguidade e merecimento, e não prevalecendo o merecimento, após alteração do governo Hartung. O texto também previu que inclusive PMs que respondiam a processos na Justiça pela greve de 2017 pudessem ser promovidos.

OS CRIMES: 225 MORTES EM 21 DIAS

Nesta terça, às 17h, organizações e movimentos sociais convocaram uma manifestação na praça Costa Pereira, no Centro de Vitória, para cobrar a conclusão das investigações dos casos deste período.

Em entrevista à TV Gazeta, também nesta terça no ES1, o secretário estadual de Segurança, Roberto Sá, afirmou que a maior parte das investigações já transcorreu. "Naquele período, foram cometidos 225 homicídios. Deles, 218 inquéritos foram instaurados e 148 inquéritos já foram relatados com êxito. Existem 60 em curso, sendo investigados pela Delegacia de Homicídios."

Ele também defendeu a anistia administrativa concedida pelo governo aos militares. "Eram cerca de 2.600 inquéritos disciplinares abertos, com aproximadamente 2.000 policiais encarregados de fazer a investigação. Havia, portanto, um engessamento administrativo e operacional, que precisava ser resolvido no âmbito administrativo. A anistia foi uma decisão para que a corporação pudesse voltar à sua rotina, e a ferida pudesse ser fechada".