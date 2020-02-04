Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Extinto após a greve da polícia, BME pode voltar ainda este ano
Segurança Pública

Extinto após a greve da polícia, BME pode voltar ainda este ano

A informação é do secretário de Segurança Pública, Roberto Sá. Mas, para isso, será preciso a recomposição da tropa e a escolha de um local físico

Publicado em 04 de Fevereiro de 2020 às 13:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 fev 2020 às 13:08
Viaturas do extinto Batalhão de Missões Especiais (BME) Crédito: Divulgação/SESP
O secretário de Estado de Segurança Pública, Roberto Sá, afirmou que o Batalhão de Missões Especiais (BME), desmembrado após a Greve da Polícia Militar em fevereiro de 2017, irá retornar. O desejo é que ele volte ainda neste ano, mas para isso será preciso a recomposição da tropa e a escolha de um local físico.
Eu gostaria muito que fosse neste ano, mas eu não gosto de dar prazo para não cumprir. Quando eu olho para esse projeto ainda não o vejo em condições de ter um cronograma assertivo. Tenho feito o que está no meu alcance para viabilizar e quero que seja neste ano, vou fazer de tudo para que seja neste ano, disse o secretário.
O BME foi desmembrado após a greve da Polícia Militar, sendo substituído pela Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp). No entanto, o retorno foi promessa de campanha do governador Renato Casagrande, que apontou a segurança pública como uma das prioridades do governo.

Veja Também

Entidades querem construir monumento aos mortos durante greve da PM no ES

MPF cobra R$ 49 milhões de associações por prejuízos com a greve da PM

Justiça condena capitão Assumção por liderar greve da PM no ES

O secretário acrescentou que a tropa será composta por policiais experientes e mais treinados. Os novos membros da tropa devem ser substituídos das funções atuais por policiais mais novos ou por policiais da reserva, que passaram a ocupar cargos nas áreas administrativas.  
Esses policiais estão à disposição de unidades e compondo forças táticas, inclusive, estão sendo essenciais. Estamos estudando maneiras e estratégias de substituí-los para que possam voltar e recompor (a tropa). Além disso, encontrar um local físico para receber a tropa, disse.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026
Editais e Avisos - 23/04/2026
Balanços - Hospital São José - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados