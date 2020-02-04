Escolas militares: Casagrande diz que Bolsonaro tem 'comportamento ideológico'

Nós estamos apoiando os municípios que querem escolas militares, como Montanha e Viana. Só que temos um planejamento da educação, um plano que desde 2011 vêm crescendo (o índice estadual) no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica). Temos tido bons resultados em termos de qualidade, apesar de estarmos abaixo no Ensino Médio da meta do Ideb, mas somos um Estado que está na 2ª posição nacional, atrás de Goiás. Contudo, não temos nenhuma rejeição a nenhum modelo, afirma o governador.