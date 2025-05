Entenda

Vitória estuda elevar Ponte de Camburi para dar passagem a barcos

Prefeitura estuda soluções para viabilizar a navegabilidade na região, que está sendo revitalizada com obras no Canal de Camburi

Publicado em 29 de abril de 2025 às 16:40

Prefeitura de Vitória iniciou as obras de reurbanização e dragagem do Canal de Camburi na última terça-feira (22) Crédito: Prefeitura de Vitória

Orla com marina, atracadouros, quiosques, restaurantes, passarelas e uma ponte para ciclistas e pedestres. O complexo de obras iniciado pela Prefeitura de Vitória no Canal de Camburi deve ficar pronto no primeiro semestre de 2027 e ainda pode demandar a elevação da Ponte de Camburi para melhoria da navegabilidade na região. É o que planeja a gestão municipal, que começou a primeira etapa das intervenções no último dia 22.>

A infraestrutura projetada, segundo a prefeitura, cobre 3,3 quilômetros de passeio público para pedestres e para ciclistas, em um espaço às margens do canal, totalizando 32 mil metros quadrados de área construída com um investimento de quase R$ 300 milhões. >

Em entrevista à Rádio CBN Vitória nesta terça-feira (29), o secretário de obras da Capital, Gustavo Perin, detalhou que já foram instaladas as estacas para a construção dos deques, das arquibancadas alagáveis e demais estruturas que vão compor o complexo.>

No Canal de Camburi, o projeto prevê a instalação de instalação de food park, passarela, ambiente comercial para implantação de entretenimento e lazer, a nova ponte para pedestres e ciclistas, além da dragagem para aumentar em 1,5 metro a profundidade do canal. A intervenção vai permitir a contemplação da paisagem com um deque contínuo à beira-mar, novos locais de passagem, praças e ciclovias.>

Fases do projeto

O projeto foi dividido em duas fases. A primeira abrange o trecho que vai desde a altura da Rua Alberto Bela Rosa, em Pontal de Camburi, até a Ponte de Camburi. A segunda etapa vai da Alberto Rosa até a Ponte da Passagem. Ao longo de toda a orla, estão previstas diversas rampas e deques para acesso a embarcações, potencializando as atividades náuticas.>

Questionado sobre o fato de a altura da Ponte da Passagem dificultar a passagem de algumas embarcações, Gustavo Perin afirmou que são estudadas técnicas para o “macaqueamento” da estrutura. Ou seja, um meio para erguer a ponte para que ela fique mais alta, possibilitando a passagem de barcos maiores.>

“A Ponte de Camburi tem esse problema histórico [de baixa altura] desde a construção. Estamos estudando alternativas de engenharia para um levantamento dela. É uma coisa mais complexa, mas estamos trabalhando nisso também para que seja propício todo o giro em torno da ilha. Hoje, a intenção das obras que iniciamos é propiciar a navegação da Ponte de Camburi até a Ponte da Passagem e adentrando para chegarmos até a Ilha das Caieiras”, disse Gustavo.>

“O início das obras é nas imediações da Ponte de Camburi, nos dois lados dela. Tanto na margem da Praia do Canto, nos fundos de um supermercado ali do bairro, quanto no lado de Jardim da Penha, onde ficava o antigo Hotel Franciscano”, complementou Perin.>

Segundo o secretário, a primeira etapa das obras conta com a construção da ciclopassarela que vai cruzar o Rio Santa Maria, como mostra a projeção abaixo: >

Estrutura para pedestres e ciclistas vai das imediações da Rua da Grécia (em Santa Luiza) e até a Rua Alberto Bela Rosa (em Pontal de Camburi) Crédito: Prefeitura de Vitória

Orla de Andorinhas também avança

De forma simultânea, além da construção da parte do Canal de Camburi, foi iniciada a etapa de obras da Orla de Andorinhas. A reurbanização contempla os bairros Andorinhas, Pontal de Camburi e Santa Luiza e vai fazer com que as localidades próximas à Ponte da Passagem ganhem novos espaços de lazer e turismo, como guarderia, praças, atracadouro, playground, quadra e outros equipamentos. >

“A partir de agora, temos a previsão de dois anos de obras, ou seja, no primeiro semestre de 2027 já estamos entregando” Gustavo Perin Secretário de Obras de Vitória

Entre as mudanças para a área está a criação de uma via carroçável (que permite circulação de veículos), compartilhada ao longo da orla do bairro Andorinhas, complementando a infraestrutura viária local.>

Além disso, estão previstas a ampliação do passeio com a instalação de deques, rampas para subida de barcos, arquibancadas alagáveis e atracadouros. Uma guarderia de barcos será construída sob a ponte, com a implantação de equipamentos de lazer e esportes. >

