Com crise do coronavírus, população deve evitar ir às unidades policiais

A expansão acelerada de notificação de casos do novo coronavírus (Covid-19) vem gerando impactos macroeconômicos, sociais e alterando o cotidiano em vários países. Essa situação nos remete aos históricos de outras epidemias, como a SARS, que resultou em mais de 900 mortes entre 2002 e 2003.
Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) e análises desenvolvidas por pesquisadores da Universidade Johns Hopkins indicam que, do total de pessoas infectadas pelo novo coronavírus, 3,9% dos registros evoluíram ao óbito do paciente. Essa taxa de letalidade não é tão elevada quando comparada a outras doenças. A SARS, por exemplo, atingiu uma taxa de letalidade de aproximadamente 11%.
Até o início do março de 2020, do total de casos confirmados de Covid-19 no mundo, 56,5% das pessoas se recuperaram e 39,5% ainda se encontravam doentes. Em 81,1% dos casos, a doença se manifesta em sua forma leve, semelhante a uma gripe normal. Apenas 4,7% dos registros evidenciam a forma crítica dos efeitos do novo coronavírus. Na população jovem e adulta a taxa de letalidade é de 0,2%. Na população idosa, a taxa de letalidade se eleva para 14,8%.
Como comentado, a rápida expansão da pandemia do novo coronavírus vem modificando o cotidiano. As ruas das cidades estão mais vazias e os congestionamentos diminuíram substancialmente em várias áreas urbanas do Brasil. As escolas tiveram as atividades suspensas, como ocorreu aqui no Espírito Santo. Ações que visam diminuir a disseminação da doença, sobretudo em salas de aula onde alunos permanecem por horas sentados muito próximos uns dos outros.
Na área da segurança pública, é importante a população evitar ir até as unidades de polícia. Nesse momento, as Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) têm o potencial para diminuir a aglomeração de pessoas nessas unidades. Aqui no ES temos as soluções tecnológicas que possibilitam ao cidadão registrar um boletim de ocorrência policial na Delegacia On-line, assim como realizar uma denúncia on-line no Disque Denúncia. Neste momento, as unidades policiais devem ser procuradas em caso de extrema necessidade. É essencial evitar a presença nesses locais, principalmente para os idosos que se enquadram no grupo de risco para o Covid-19.
Com a adoção de medidas estratégicas, os efeitos socioeconômicos do Covid-19 tendem a ser mitigados, e assim a população superará mais essa adversidade.