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Segurança Pública

Com crise do coronavírus, população deve evitar ir às unidades policiais

No ES, temos as soluções tecnológicas que possibilitam ao cidadão registrar um boletim de ocorrência policial na Delegacia On-line, assim como realizar uma denúncia on-line no Disque Denúncia

Publicado em 22 de Março de 2020 às 14:00

Públicado em 

22 mar 2020 às 14:00
Pablo Lira

Colunista

Pablo Lira

Data: 26/11/2019 - ES - Vitória - Sede da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Crédito: Carlos Alberto Silva
A expansão acelerada de notificação de casos do novo coronavírus (Covid-19) vem gerando impactos macroeconômicos, sociais e alterando o cotidiano em vários países. Essa situação nos remete aos históricos de outras epidemias, como a SARS, que resultou em mais de 900 mortes entre 2002 e 2003.
Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) e análises desenvolvidas por pesquisadores da Universidade Johns Hopkins indicam que, do total de pessoas infectadas pelo novo coronavírus, 3,9% dos registros evoluíram ao óbito do paciente. Essa taxa de letalidade não é tão elevada quando comparada a outras doenças. A SARS, por exemplo, atingiu uma taxa de letalidade de aproximadamente 11%.

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Até o início do março de 2020, do total de casos confirmados de Covid-19 no mundo, 56,5% das pessoas se recuperaram e 39,5% ainda se encontravam doentes. Em 81,1% dos casos, a doença se manifesta em sua forma leve, semelhante a uma gripe normal. Apenas 4,7% dos registros evidenciam a forma crítica dos efeitos do novo coronavírus. Na população jovem e adulta a taxa de letalidade é de 0,2%. Na população idosa, a taxa de letalidade se eleva para 14,8%.
Como comentado, a rápida expansão da pandemia do novo coronavírus vem modificando o cotidiano. As ruas das cidades estão mais vazias e os congestionamentos diminuíram substancialmente em várias áreas urbanas do Brasil. As escolas tiveram as atividades suspensas, como ocorreu aqui no Espírito Santo. Ações que visam diminuir a disseminação da doença, sobretudo em salas de aula onde alunos permanecem por horas sentados muito próximos uns dos outros.

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Na área da segurança pública, é importante a população evitar ir até as unidades de polícia. Nesse momento, as Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) têm o potencial para diminuir a aglomeração de pessoas nessas unidades. Aqui no ES temos as soluções tecnológicas que possibilitam ao cidadão registrar um boletim de ocorrência policial na Delegacia On-line, assim como realizar uma denúncia on-line no Disque Denúncia. Neste momento, as unidades policiais devem ser procuradas em caso de extrema necessidade. É essencial evitar a presença nesses locais, principalmente para os idosos que se enquadram no grupo de risco para o Covid-19.
Com a adoção de medidas estratégicas, os efeitos socioeconômicos do Covid-19 tendem a ser mitigados, e assim a população superará mais essa adversidade. 

Pablo Lira

Pos-Doutor em Geografia, mestre em Arquitetura e Urbanismo (Ufes), pesquisador do IJSN e professor da Universidade Vila Velha (UVV). Escreve as quartas

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