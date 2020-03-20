Justiça decide: ES terá que restringir entrada de cidadãos nas delegacias

O texto também determina que a população seja informada para que faça os boletins de ocorrências por meio eletrônico, sem a presença física nas delegacias. A Polícia Civil também terá que reforçar o fornecimento emergencial de álcool gel e na aquisição de materiais de limpeza, higienização local e equipamentos de proteção individual (EPIs) para as unidades policiais.

A presidente do Sindepes, Ana Cecília Mangaravite, comemorou a decisão judicial em favor dos delegados: "Desde a semana passada temos tentado administrativamente a regulamentação das atividades policiais diante desse cenário de pandemia, exatamente para garantir a continuidade da prestação do serviço público e proteger a vida e a saúde dos servidores e da população que demanda as unidades policiais. Esperamos que o Poder Público implemente a mesma rotina de trabalho que já tem sido adotada em outros órgãos públicos congêneres, tal como tem ocorrido nas Polícias Civis de outros Estados afetados pela pandemia".