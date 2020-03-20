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Leonel Ximenes

Justiça decide: ES terá que restringir entrada de cidadãos nas delegacias

Juiz acatou pedido do Sindicato dos Delegados do ES (Sindepes), que teme o coronavírus; Polícia Civil tem cinco dias para adotar as providências

Publicado em 20 de Março de 2020 às 14:24

Públicado em 

20 mar 2020 às 14:24
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Delegacia Regional de Vila Velha, uma das mais movimentadas da Grande Vitória Crédito: Arquivo AG
A Justiça acatou um pedido do Sindicato dos Delegados do Espírito Santo (Sindepes) e determinou a adoção de medidas urgentes para que se diminua a exposição dos delegados ao coronavírus. A decisão é do juiz Júlio César Costa de Oliveira, da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória.
A partir da determinação da Justiça, proferida em 19 de março, a Polícia Civil tem cinco dias para adotar as ações - entre elas, a restrição de acessos a delegacias para evitar aglomerações. Mas o magistrado ressaltou que é essencial que continuem sendo feitas as ocorrências que envolvam flagrantes, morte suspeita ou situações em que haja perecimento de provas ou necessidade de perícia.
O texto também determina que a população seja informada para que faça os boletins de ocorrências por meio eletrônico, sem a presença física nas delegacias. A Polícia Civil também terá que reforçar o fornecimento emergencial de álcool gel e na aquisição de materiais de limpeza, higienização local e equipamentos de proteção individual (EPIs) para as unidades policiais.
Policiais civis que hoje estão classificados como em situação de risco, “após a devida comprovação”, deverão ser dispensados do serviço, decidiu o magistrado.

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A presidente do Sindepes, Ana Cecília Mangaravite, comemorou a decisão judicial em favor dos delegados:  "Desde a semana passada temos tentado administrativamente a regulamentação das atividades policiais diante desse cenário de pandemia, exatamente para garantir a continuidade da prestação do serviço público e proteger a vida e a saúde dos servidores e da população que demanda as unidades policiais. Esperamos que o Poder Público implemente a mesma rotina de trabalho que já tem sido adotada em outros órgãos públicos congêneres, tal como tem ocorrido nas Polícias Civis de outros Estados afetados pela pandemia".
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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