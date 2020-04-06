ES tem o dia mais violento desde fevereiro de 2017, ano da greve da PM

Viaturas da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Crédito: Carlos Alberto Silva

A Polícia Militar completou 185 anos nesta segunda-feira (6), mas não teve muitos motivos para comemorar. É que ontem, véspera do aniversário da centenária instituição, o Espírito Santo teve 13 homicídios, o dia mais violento no Estado desde a greve da PM em fevereiro de 2017.

Há pouco mais de três anos, no fatídico fevereiro de 2017 , o mais sangrento foi o dia 6, quando foram contabilizados 38 assassinatos no Estado. Um dia antes, houve 17 casos. A data de 9 de fevereiro, por sua vez, registrou 15 ocorrências, enquanto o dia 7 teve 13 crimes - o mesmo índice do último domingo.

Quando comparado aos dois últimos dois anos, o índice de ontem se torna ainda mais eloquente. Aos números: a data mais violenta de 2019 foi 11 de fevereiro, quando nove pessoas foram vítimas de homicídio doloso no ES. O ano de 2018 teve como dia mais sangrento 1º de março, com 10 crimes.

Os problemas não se limitam à Grande Vitória, mas também em outras cidades importantes do interior, como Linhares e Cachoeiro.

UM MINUTO DE SILÊNCIO