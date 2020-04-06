Fim de semana violento: polícia registra 16 assassinatos no ES

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) teve trabalho intenso no último final de semana na Grande Vitória Crédito: Isaac Ribeiro

O fim de semana foi violento na Grande Vitória e também no Interior do Espírito Santo. Foram 16 assassinatos entre sábado (4) e o fim deste domingo (5).

Em contato com a assessoria da Secretaria de Segurança Pública do Estadona tarde desta segunda-feira (06), foi informado que o número total de homicídios ocorridos na Grande Vitória foi de 14 e não 10 como citado anteriormente. Nesta atualização, a Polícia Civil informou que os crimes ocorridos na região Metropolitana do Estado ocorreram entre a 0h de sábado (04) e 19h de domingo (05), quando foi registrado o último acionamento.

Além destes 14, o Espírito Santo ainda somou outros dois assassinatos ocorridos na região Norte, sendo um em São Mateus e outro em Linhares. A Polícia Civil não detalhou à reportagem os locais, horários e situações em que os quatro novos crimes ocorreram.

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O homem identificado como Elpídio Souza Lima foi morto a facadas na calçada de uma rua no bairro Feu Rosa, na Serra. Ele foi perseguido pelo suspeito e ambos correram por cerca de três quarteirões até chegarem ao local do crime. Além das facadas, a vítima também foi atingida com coronhadas. O homem chegou a ser socorrido com vida, porém não resistiu aos ferimentos. O crime ocorreu na noite de sábado, por volta das 20h.

Momentos antes, outro assassinato ocorreu na mesma rua, e de acordo com a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o autor do crime foi o mesmo homem que tirou a vida de Elpídio. O responsável teria vindo da cidade baiana de Itamaraju para vingar a morte do filho, ocorrida há cerca de um mês.

Também na Serra, um ajudante de pedreiro também foi assassinado por volta das 22h15. Segundo a polícia, ele comemorava o aniversário da mãe no bairro Feu Rosa quando um homem passou de bicicleta, parou em frente ao portão e atirou. A vítima foi atingida por dois disparos e morreu no local.

Mais um assassinato ocorreu na Serra na noite de sábado. Um jovem de 20 anos foi atingido com pelo menos quatro disparos de arma de fogo, no bairro São Domingos. Ele chegou a ser resgatado, porém não conseguiu sobreviver aos ferimentos.

Já em Viana, a polícia prendeu uma mulher acusada de matar o próprio marido a tiros. A ocorrência foi registrada na noite do sábado, por volta das 22h40.

DOMINGO

A madrugada de domingo (5) foi violenta em outra cidade da Grande Vitória, desta vez em Vila Velha. Era por volta de 1h, quando um homem foi assassinado a pauladas no bairro 23 de Maio. A vítima não foi identificada.

Horas mais tarde, também em e já no início da manhã, a polícia registrou mais um homicídio. Uma pessoa não identificada foi morta a facadas em Balneário Ponta da Fruta.

Cariacica também registrou ocorrências policiais na madrugada de domingo. No bairro Prolar, um homem foi assassinado com vários tiros por volta das 3h. Segundo a Polícia, foram pelo menos seis disparos que atingiram o jovem, que não foi identificado.

INTERIOR

No Norte do Espírito Santo, dois homicídios foram registrados no fim de semana. Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi assassinado a tiros neste domingo (5), no bairro Porto, em São Mateus . Segundo informações da Polícia Militar (PM), o crime aconteceu por volta de 11h15 da manhã. Os militares foram ao local e isolaram a área. Após a morte ser confirmada, a perícia da Polícia Civil (PC) foi acionada e iniciou os trabalhos de investigação. A vítima seria um guarda-vidas.

Em São Mateus, um homem é assassinado a tiros no bairro Porto na manhã de domingo (05) Crédito: Internauta