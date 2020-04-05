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Violência

Mulher morre a tiros e homem fica ferido em Linhares

Policiais encontraram mulher já morta e encaminharam homem ferido a hospital da região; crime aconteceu em um beco de Linhares
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 abr 2020 às 18:29

Publicado em 05 de Abril de 2020 às 18:29

Data: 19/01/2020 - ES - Linhares - Homem é preso após agredir e jogar o próprio tio do 3º andar de prédio em Colatina
O corpo da vítima fatal foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares Crédito: Leonardo Goliver
Uma mulher que não teve a identidade divulgada pela polícia foi morta a tiros no final da noite deste sábado (4) em um beco no Centro de Linhares, região Norte do Espírito Santo. Um homem também foi atingido, mas conseguiu ser socorrido com vida a tempo e encaminhado para o hospital.
De acordo com a Polícia Militar (PM), agentes foram acionados para verificar uma denúncia de disparos de arma de fogo em um beco. No local, policiais encontraram as duas vítimas feridas. 
A mulher, segundo os militares, teve a morte confirmada no local. Já o homem, que também foi atingido, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Geral de Linhares (HGL).

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A perícia da Polícia Civil (PC) foi acionada e o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser identificada e para ser feito o exame cadavérico.
Ainda de acordo com a PC, o criminoso conseguiu fugir do local logo após os disparos e até o momento não foi detido. O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares.

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