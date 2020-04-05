Mulher morre a tiros e homem fica ferido em Linhares

A mulher, segundo os militares, teve a morte confirmada no local. Já o homem, que também foi atingido, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Geral de Linhares (HGL).

Ainda de acordo com a PC, o criminoso conseguiu fugir do local logo após os disparos e até o momento não foi detido. O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares.