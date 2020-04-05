Motociclista morre após acidente em Colatina

Um motociclista morreu após se envolver em um acidente na Avenida Silvio Avidos, em Colatina, Região Noroeste do Espírito Santo, na madrugada deste domingo (5). A vítima, identificada pela polícia como Pedro de Souza Adão, foi encontrada caída no chão já sem vida.
De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi ao local por volta de 1h da madrugada, para averiguar uma ocorrência de acidente. Segundo os militares, ao confirmarem o registro, encontraram o condutor de uma motocicleta caído no chão.
O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas ao chegar no local a vítima já estava sem vida. A perícia da Polícia Civil foi acionada e o corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML). A PM, no entanto, não deu detalhes de como o acidente aconteceu.