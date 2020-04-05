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Noroeste do ES

Motociclista morre após acidente em Colatina

A vítima, identificada pela polícia como Pedro de Souza Adão, foi encontrada caída no chão na Avenida Silvio Avidos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 abr 2020 às 16:31

Publicado em 05 de Abril de 2020 às 16:31

05/04/20 - Colatina - Motociclista morre após acidente em Colatina, no ES
O motociclista foi identificado pela Polícia Militar como Pedro de Souza Adão Crédito: Polícia Militar/Divulgação
Um motociclista morreu após se envolver em um acidente na Avenida Silvio Avidos, em Colatina, Região Noroeste do Espírito Santo, na madrugada deste domingo (5). A vítima, identificada pela polícia como Pedro de Souza Adão, foi encontrada caída no chão já sem vida.
De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi ao local por volta de 1h da madrugada, para averiguar uma ocorrência de acidente. Segundo os militares, ao confirmarem o registro, encontraram o condutor de uma motocicleta caído no chão.
O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas ao chegar no local a vítima já estava sem vida. A perícia da Polícia Civil foi acionada e o corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML). A PM, no entanto, não deu detalhes de como o acidente aconteceu.

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