Homem é encontrado morto no Rio Doce em Colatina

O corpo de um homem, de 43 anos, foi encontrado no Rio Doce, em Colatina, na tarde desta sexta-feira (3). Testemunhas contaram aos bombeiros que a vítima é um morador em situação de rua.
A vítima desapareceu nas águas nesta quinta-feira (2) e foi localizada a poucos metros do local onde se perdeu, por uma equipe de mergulhadores dos bombeiros.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, testemunhas relataram que o homem entrou no rio, próximo ao cais do Sol Poente, e não saiu mais. Ele foi identificado como Francisco Carlos Borges, natural de Vila Velha.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina.