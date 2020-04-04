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Noroeste

Homem é encontrado morto no Rio Doce em Colatina

Testemunhas contaram aos bombeiros que a vítima é um morador em situação de rua
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2020 às 21:20

Publicado em 03 de Abril de 2020 às 21:20

Homem é encontrado morto no Rio Doce em Colatina
Homem é encontrado morto no Rio Doce em Colatina Crédito: Gabriela Fardin
O corpo de um homem, de 43 anos, foi encontrado no Rio Doce, em Colatina, na tarde desta sexta-feira (3). Testemunhas contaram aos bombeiros que a vítima é um morador em situação de rua.
A vítima desapareceu nas águas nesta quinta-feira (2) e foi localizada a poucos metros do local onde se perdeu, por uma equipe de mergulhadores dos bombeiros.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros, testemunhas relataram que o homem entrou no rio, próximo ao cais do Sol Poente, e não saiu mais. Ele foi identificado como Francisco Carlos Borges, natural de Vila Velha.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina.

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