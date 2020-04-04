Homem é encontrado morto no Rio Doce em Colatina Crédito: Gabriela Fardin

O corpo de um homem, de 43 anos, foi encontrado no Rio Doce, em Colatina, na tarde desta sexta-feira (3). Testemunhas contaram aos bombeiros que a vítima é um morador em situação de rua.

A vítima desapareceu nas águas nesta quinta-feira (2) e foi localizada a poucos metros do local onde se perdeu, por uma equipe de mergulhadores dos bombeiros.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, testemunhas relataram que o homem entrou no rio, próximo ao cais do Sol Poente, e não saiu mais. Ele foi identificado como Francisco Carlos Borges, natural de Vila Velha.