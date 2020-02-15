Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Afogamento

Homem morre afogado após mergulhar em lagoa da Serra

Bombeiros chegaram a ser acionados na tarde deste sábado para o resgate e conseguiram encontrar o homem, porém já sem vida

Publicado em 15 de Fevereiro de 2020 às 19:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 fev 2020 às 19:16
O homem morreu afogado na lagoa do parque Jardim Botânico, na Serra Crédito: Divulgação/Prefeitura da Serra
Um homem morreu afogado na tarde deste sábado na lagoa do Parque Jardim Botânico, no bairro Santo Antônio, na Serra. Após entrar, o homem -  ainda sem identificação - mergulhou, porém, não retornou à superfície, o que preocupou outras pessoas que frequentavam a represa.

Veja Também

Após ataques em Vitória, bairros da Serra têm toque de recolher

PF apreende aranhas, cobras e outros animais silvestres na Serra

Os bombeiros foram acionados para realizar o resgate, mas de acordo com a assessoria de imprensa da corporação, quando os militares o localizaram, ele já se encontrava sem vida.
Segundo os bombeiros, a vítima não portava documentos. A perícia da Polícia Civil foi acionada e o corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal de Vitória (DML), em Santa Lúcia.

Veja Também

Sete dicas de segurança para evitar afogamentos no verão

Verão de 2020 já registra 21 mortes por afogamento no ES

Mapa do afogamento: quais são os locais mais perigosos no ES?

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Frango malpassado: entenda os riscos à saúde e como evitar contaminações
O USS Nimitz (CVN 68) vai navegar pela costa sul-americana durante a Southern Seas 2026
Porta-aviões nuclear dos EUA virá ao Rio em missão de demonstração
Lúcio Wanderley Santos Lima Filho foi morto a tiros no bairro Bebedouro, em Linhares
Homem é assassinado a tiros após confusão em festa em Linhares

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados