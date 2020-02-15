Homem morre afogado após mergulhar em lagoa da Serra

O homem morreu afogado na lagoa do parque Jardim Botânico, na Serra Crédito: Divulgação/Prefeitura da Serra

Um homem morreu afogado na tarde deste sábado na lagoa do Parque Jardim Botânico, no bairro Santo Antônio, na Serra. Após entrar, o homem - ainda sem identificação - mergulhou, porém, não retornou à superfície, o que preocupou outras pessoas que frequentavam a represa.

Os bombeiros foram acionados para realizar o resgate, mas de acordo com a assessoria de imprensa da corporação, quando os militares o localizaram, ele já se encontrava sem vida.