Sete dicas de segurança para evitar afogamentos no verão

ALIMENTAÇÃO

O banhista deve procurar sempre um local próximo a um posto de guarda-vidas para nadar. É importante ficar atento às bandeiras que mostram que a área é protegida pelos Bombeiros. Caso não seja, a recomendação é ficar longe da água.

As placas indicam se o mar está próprio ou não para banho, se existem buracos e riscos de afogamento, por exemplo.

Quando levar a criança para a praia, não a deixe entrar sozinha no mar e oriente-a sobre os riscos. Coloque sempre um colete salva-vidas no pequeno, pulseirinha no braço com o nome e telefone do responsável. Além disso, coloque roupas coloridas para facilitar a localização da criança caso ela se perca.

Não entre na água sob efeito de álcool. A pessoa alcoolizada pode perder a capacidade de avaliar riscos, perder os sentidos e se afogar.

A pessoa que não sabe nadar ou não sabe técnicas para salvar a pessoa de um afogamento jamais deve entrar na água para ajudar. Ela deve tentar acalmar a vítima e lançar algum objeto para que a pessoa que está se afogando possa ser mantida na superfície e ser puxada para a margem.

No Espírito Santo, as águas são mais geladas e a pessoa tem maior probabilidade de ter câimbras. Por isso, evite entrar na água em locais profundos.