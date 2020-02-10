Sete dicas de segurança para evitar afogamentos no verão

A rotina de quem vai à praia, cachoeira, lagoa ou até mesmo piscina exige mais do que colocar o protetor solar e a canga na bolsa. Durante o verão, principalmente, é preciso ter atenção redobrada com o risco de afogamento. A Gazeta separou almas dicas para ficar esperto na hora de ir se divertir nesses locais.
Entre os cuidados listados estão os com as crianças. O indicado é colocar colete salva vida e não as boias de braço e boias tradicionais. Mas é importante lembrar ainda que o colete não tira a responsabilidade dos pais que devem estar presentes na água nunca a mais de um metro de distância do pequenino.
Para tentar reduzir os casos de afogamentos, 180 soldados dos Bombeiros farão campanhas educativas nas praias no verão. Além disso, foi criado um canal via WhatsApp com dicas de prevenção. Para participar, é preciso enviar um "oi" para o número (27) 99664-9716, que a pessoa passará a receber todo o material das campanhas.
DICAS DE SEGURANÇA
ALIMENTAÇÃO
O banhista deve procurar sempre um local próximo a um posto de guarda-vidas para nadar. É importante ficar atento às bandeiras que mostram que a área é protegida pelos Bombeiros. Caso não seja, a recomendação é ficar longe da água.
As placas indicam se o mar está próprio ou não para banho, se existem buracos e riscos de afogamento, por exemplo.
Quando levar a criança para a praia, não a deixe entrar sozinha no mar e oriente-a sobre os riscos. Coloque sempre um colete salva-vidas no pequeno, pulseirinha no braço com o nome e telefone do responsável. Além disso, coloque roupas coloridas para facilitar a localização da criança caso ela se perca.
Não entre na água sob efeito de álcool. A pessoa alcoolizada pode perder a capacidade de avaliar riscos, perder os sentidos e se afogar.
A pessoa que não sabe nadar ou não sabe técnicas para salvar a pessoa de um afogamento jamais deve entrar na água para ajudar. Ela deve tentar acalmar a vítima e lançar algum objeto para que a pessoa que está se afogando possa ser mantida na superfície e ser puxada para a margem.
No Espírito Santo, as águas são mais geladas e a pessoa tem maior probabilidade de ter câimbras. Por isso, evite entrar na água em locais profundos.
Se pretende entrar no mar, rio ou lagoas, cuidado com os excessos de comida. A recomendação é evitar entrar na água com o estômago cheio.