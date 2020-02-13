PF apreende aranhas, cobras e outros animais silvestres na Serra

No local da apreensão, duas jiboias, sendo uma albina Crédito: Divulgação/Polícia Federal

Thera foi realizada na manhã desta quinta-feira, na Uma ação conjunta da Polícia Federal e do Ibama resultou na apreensão de animais silvestres, incluindo aranhas, cobras e outros bichos. A operaçãofoi realizada na manhã desta quinta-feira, na Serra , e contou com a participação de oito policiais federais, que cumpriram dois mandados de busca e apreensão. Também participaram quatro analistas ambientais do Ibama para a realização simultânea da fiscalização administrativa nos endereços onde os bichos se encontravam.

Segundo os agentes da PF, os animais estavam condicionados em ambientes inadequados e são provenientes de criadouros não autorizados ou sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, neste caso o Ibama.

A polícia encontrou muitas caixas com diferentes espécies de animais mantidos irregularmente na Serra Crédito: Divulgação/Polícia Federal

PELOS CORREIOS

A operação Thera foi desencadeada depois que o serviço de coordenação de segurança dos Correios identificou em um dos centros de distribuição no Estado, uma encomenda postal contendo mais de vinte filhotes vivos de tarântulas, acomodadas em ampolas, e escondidas em pequenas caixas de isopor.

Filhotes de aranhas foram colocados dentro de ampolas para serem despachados Crédito: Divulgação/Polícia Federal

A partir desse fato, a investigação foi iniciada para reprimir a utilização indevida do serviço postal para distribuir ilegalmente animais silvestres, bem como a prática de maus tratos, pois a legislação não permite o transporte de carga viva desta forma, com elevada probabilidade de morte antes da chegada ao destino.

Os criminosos enviavam as aranhas em pequenas caixas de isopor pelos correios Crédito: Divulgação/Polícia Federal

Com o auxílio do Ibama, foi planejada a busca e apreensão nos locais potencialmente utilizados para a criação ilegal de animais silvestres e que foram rastreados por meio dos destinatários contidos nas encomendas.

Durante as buscas e apreensões foi encontrada criação ilegal de animais silvestres, que resultaram em dois termos circunstanciados pela Polícia Federal e respectivos autos de infração pelo órgão ambiental, com a apreensão de duas jiboias, dois coleiros papa capim e ainda um jandaia de testa vermelha.