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Enviados pelos Correios

PF apreende aranhas, cobras e outros animais silvestres na Serra

Batizada de Thera, a ação da Polícia Federal e Ibama descobriu um esquema de envio de animais silvestres pelos Correios. No local da operação, policiais encontraram animais condicionados em ambiente inadequado

Publicado em 13 de Fevereiro de 2020 às 13:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 fev 2020 às 13:51
No local da apreensão, duas jiboias, sendo uma albina Crédito: Divulgação/Polícia Federal
Uma ação conjunta da Polícia Federal e do Ibama resultou na apreensão de animais silvestres, incluindo aranhas, cobras e outros bichos. A operação Thera foi realizada na manhã desta quinta-feira, na Serra, e contou com a participação de oito policiais federais, que cumpriram dois mandados de busca e apreensão. Também participaram quatro analistas ambientais do Ibama para a realização simultânea da fiscalização administrativa nos endereços onde os bichos se encontravam.

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Segundo os agentes da PF, os animais estavam condicionados em ambientes inadequados e são provenientes de criadouros não autorizados ou sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, neste caso o Ibama.
A polícia encontrou muitas caixas com diferentes espécies de animais mantidos irregularmente na Serra Crédito: Divulgação/Polícia Federal

PELOS CORREIOS

A operação Thera foi desencadeada depois que o serviço de coordenação de segurança dos Correios identificou em um dos centros de distribuição no Estado, uma encomenda postal contendo mais de vinte filhotes vivos de tarântulas, acomodadas em ampolas, e escondidas em pequenas caixas de isopor.
Filhotes de aranhas foram colocados dentro de ampolas para serem despachados Crédito: Divulgação/Polícia Federal
A partir desse fato, a investigação foi iniciada para reprimir a utilização indevida do serviço postal para distribuir ilegalmente animais silvestres, bem como a prática de maus tratos, pois a legislação não permite o transporte de carga viva desta forma, com elevada probabilidade de morte antes da chegada ao destino.
Os criminosos enviavam as aranhas em pequenas caixas de isopor pelos correios Crédito: Divulgação/Polícia Federal
Com o auxílio do Ibama, foi planejada a busca e apreensão nos locais potencialmente utilizados para a criação ilegal de animais silvestres e que foram rastreados por meio dos destinatários contidos nas encomendas.
Durante as buscas e apreensões foi encontrada criação ilegal de animais silvestres, que resultaram em dois termos circunstanciados pela Polícia Federal e respectivos autos de infração pelo órgão ambiental, com a apreensão de duas jiboias, dois coleiros papa capim e ainda um jandaia de testa vermelha.
No local, os agentes também encontraram preás, conhecidos como porquinho-da-índia Crédito: Divulgação/Polícia Federal

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