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57 kg

Família encontra quatro batatas gigantes no quintal de casa na Serra

Com pesos variados, a menor batata-doce pesa 9 kg, enquanto a maior tem mais de 21 kg. Veja fotos

Publicado em 12 de Fevereiro de 2020 às 11:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 fev 2020 às 11:13
A maior batata doce encontrada pesa mais de 21 kg Crédito: Reprodução / TV Gazeta
O que você faria com 57 kg de batata-doce? Uma família do bairro Novo Porto Canoa, na Serra, se surpreendeu ao encontrar quatro batatas-doce gigantes no quintal de casa. Os tubérculos foram encontrados quando Hellvis Lima tentava estacionar o carro no quintal da residência. 
Com pesos variados, a menor batata pesa 9 kg, enquanto a maior tem mais de 21 kg. As outras duas batatas-doce pesam 13 kg e 14 kg. Em vídeo enviado à TV Gazeta, Hellvis contou que os tubérculos foram plantados pelo pai dele, mas cresceram demais. 

Família encontrou quatro batatas-doce gigantes no quintal de casa, na Serra

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