Família encontra quatro batatas gigantes no quintal de casa na Serra

O que você faria com 57 kg de batata-doce? Uma família do bairro Novo Porto Canoa, na Serra, se surpreendeu ao encontrar quatro batatas-doce gigantes no quintal de casa. Os tubérculos foram encontrados quando Hellvis Lima tentava estacionar o carro no quintal da residência.
Com pesos variados, a menor batata pesa 9 kg, enquanto a maior tem mais de 21 kg. As outras duas batatas-doce pesam 13 kg e 14 kg. Em vídeo enviado à TV Gazeta, Hellvis contou que os tubérculos foram plantados pelo pai dele, mas cresceram demais.