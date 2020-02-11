Motorista e gari salvam coruja em movimentada avenida de Vitória

A imagem de uma pequena coruja na pista de uma das avenidas mais movimentadas da Capital, a Dante Michelini, chamou a atenção de quem passava pela orla da Praia de Camburi, na região do bairro Jardim da Penha, em Vitória, na manhã desta terça-feira (11). O motorista de aplicativo Jesus Rômulo, de 38 anos, fechou o trânsito para evitar que ela fosse atropelada e filmou o momento em que um gari - que trabalhava na região e não foi identificado, ajudou a salvar o animal.
De acordo com o Jesus, era por volta das 6 horas quando ele passou pela Ponte de Camburi, sentido Serra, e viu uma coruja pequena na pista, próximo ao canteiro central. Temendo que ela fosse atropelada, o motorista decidiu parar o carro e sinalizar com cones, enquanto ligava para a Polícia Militar.
"A própria PM ligou para o órgão responsável por fazer o resgate, mas eles só abririam às 8 horas. Fiquei sem saber o que fazer. Eu tinha que trabalhar e o animal não poderia esperar tanto, correndo risco. Ela era pequena, parecia filhote. Uma pessoa tentou pegá-la, mas não tinha habilidade e não conseguiu. Foi quando um gari que trabalhava na região apareceu. Ele falou que já estava acostumado com as corujas, que muitas vezes precisa ajudar ao vê-las enroladas em linhas de pipas", lembrou.
No meio do resgate, Jesus acabou não lembrando de perguntar o nome do profissional de limpeza urbana que o ajudou. Mas ele filmou o momento em que, com tranquilidade, o gari da Prefeitura de Vitória pegou a coruja com a mão e contou que aquela espécie vive em buracos.
"Achei muito legal aquela atitude: ele me disse que sempre resgata corujas e que sabe onde é o ponto exato de que cada buraco em que elas vivem. Sem experiência, cheguei a sugerir que ele deixasse a coruja na praia para que a mãe visse. Mas ele disse que era arriscado que elas fossem atacadas por cachorros. Ele deu um pouco de água ao animal e o colocou no buraco, próximo a outro, onde também havia um filhote. Muita gente acha que os garis fazem apenas limpeza urbana, mas eles cuidam do meio ambiente como um todo, incluindo os animais"