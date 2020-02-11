Motorista e gari salvam coruja em movimentada avenida de Vitória

"Achei muito legal aquela atitude: ele me disse que sempre resgata corujas e que sabe onde é o ponto exato de que cada buraco em que elas vivem. Sem experiência, cheguei a sugerir que ele deixasse a coruja na praia para que a mãe visse. Mas ele disse que era arriscado que elas fossem atacadas por cachorros. Ele deu um pouco de água ao animal e o colocou no buraco, próximo a outro, onde também havia um filhote. Muita gente acha que os garis fazem apenas limpeza urbana, mas eles cuidam do meio ambiente como um todo, incluindo os animais"