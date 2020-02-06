Cardume de arraias surpreende banhistas na Praia de Camburi, em Vitória

Dezenas de arraias surpreendem banhistas na Praia de Camburi Crédito: André Feliciano

Veja o vídeo abaixo. Quem passava pela orla da Praia de Camburi , em Vitória, na manhã desta quinta-feira (6) surpreendeu-se com uma cena considerada incomum para muita gente: dezenas de arraias foram vistas no mar, bem próximas da areia. Um grupo de banhistas estava no local para nadar e flagrou o momento em que o cardume apareceu.

Acostumado a nadar na Praia de Camburi três vezes na semana, o morador Paulo Pedrosa, de 59 anos, contou que era por volta das 7 horas quando chegou no local com os amigos e viu as arraias na região do bairro Mata da Praia.

"Não é a primeira vez que as vejo na Praia de Camburi, elas aparecem em determinadas correntes. Mas dessas vez eram muitas, acho que entre 50 a 10 arraias. Decidimos não entrar na água e aguardar até que elas fossem embora. Chamou a atenção todo mundo que passava. Tinha até gente gritando que era tubarão" Paulo Pedrosa - Morador da Mata da Praia

Procurado pela reportagem de A Gazeta, o biólogo Lupércio Barbosa, que é diretor e pesquisador do Instituto Orca, informou que a presença de arraias na costa do Espírito Santo pode ser considerada corriqueira, apesar de causar curiosidade. Segundo ele, essa aproximação da costa pode ter relação com a entrada de correntes frias na água, além de necessidade de alimentação ou acasalamento.