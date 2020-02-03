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Em Vitória

Grupo de canoa havaiana encontra tartarugas e arraia em rede de pesca no ES

Registro foi feito na manhã desta segunda-feira (3) no mar da Capital capixaba. Em Vitória, a pesca com rede é proibida

Publicado em 03 de Fevereiro de 2020 às 13:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 fev 2020 às 13:29
Tartaruga morreu presa à rede na Baía de Vitória Crédito: Victor Negrão | Internauta
Quem costuma navegar, velejar ou praticar esportes na Baía de Vitória já deve ter se deparado com animais marinhos presos em redes de pesca, ou conhecer alguém que já tenha passado por algo semelhante. Esse fato é recorrente e mais uma vez aconteceu na Capital capixaba na manhã desta segunda-feira (3). A pesca com uso de rede é proibida em Vitória.
O praticante e professor de canoa havaiana Victor Negrão encontrou pelo menos duas tartarugas a uma arraia emaranhadas em uma rede de pesca. Na filmagem feita por outros integrantes da canoa, é possível ver o esforço que o instrutor faz para tirar a rede da água e salvar os animais.

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"Sempre encontro animais nessa situação. Eu consegui puxar poucos metros da rede e nela encontrei duas tartarugas, uma arraia, e alguns peixes malhados. É triste, pois não consegui salvar desta vez. Essas redes tem âncoras amaradas para mantê-las bem esticadas. É difícil resgatar, até porque não dispomos de facas para cortar e até mesmo espaço no barco para colocá-las. A sensação é de enxugar gelo. Podemos tirar uma hoje e amanhã vai ter outra", detalhou o instrutor. 
Vale destacar que desde janeiro de 2017 a pesca com esse equipamento é proibida na cidade, tanto na baía como nos canais que circundam a capital capixaba. A proibição é válida a menos de três milhas náuticas (5,5 quilômetros) da linha de base formada entre o Farol de Santa Luzia, ponta de Porto de Tubarão e limite entre Vitória e Serra, já em Praia Mole.

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