Estudante salva filhotes de tartaruga em Pontal do Ipiranga

Ana Tereza que sonha em ser bióloga marinha no futuro Crédito: Divulgação

Uma estudante foi surpreendida ao encontrar um ninho com ovos e pequenas tartarugas na praia do Pontal do Ipiranga, em Linhares, no Norte do Estado, na noite desta quarta-feira (8). Os filhotes estavam desorientados e indo na direção contrária ao mar. Assim que se deparou com a situação Ana Tereza Santos, 12 anos, acionou uma equipe do Projeto Tamar que recolheu os animais para depois soltá-los no mar.

Segundo o biólogo responsável pelo Projeto Tamar em Pontal do Ipiranga, Ciro Jardel Bergamo, as tartarugas foram atraídas pela luminosidade de um evento que acontecia no local, e estavam indo em direção ao palco.

As tartarugas estavam desorientadas devido à luz artificial, o que chamamos de fotopoluição. Os filhotes são atraídos pela claridade e tomam caminho contrário ao do mar. Por isso é muito importante o apoio da comunidade, como foi nesse caso, destacou o biólogo.

Os animais encontrados no Pontal do Ipiranga são da espécie cabeçuda Crédito: Divulgação

Os animais encontrados no Pontal do Ipiranga são da espécie cabeçuda, a mais comum da região. No período do verão ocorre a desova das tartarugas, que seguem para o mar.

A estudante que localizou as tartarugas é apaixonada por animais e contou que achou uma pequena tartaruga e seguiu o rastro dela, quando se deparou com o ninho e os ovos ainda eclodindo.

Eu nunca tinha visto isso, foi uma sensação única! Eu fiquei muito encantada por presenciar aquelas tartarugas nascendo, a primeira coisa que eu fiz foi chamar uma equipe do Tamar para ajudar elas irem da direção certa. Quando eles chegaram fiz várias perguntas sobre as tartarugas e a vida delas, contou Ana Tereza que sonha em ser bióloga marinha no futuro.

O que fazer quando encontrar uma tartaruga?

O biólogo fez um alerta para que, caso alguém encontre algum ninho ou tartaruga na praia não pegue, nem leve para casa. As pessoas devem soltá-las no mar ou entrar em contato com o Projeto Tamar. Esses animais não se adaptam nas residências.