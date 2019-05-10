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Arraia gigante aparece em praia de Marataízes

Os banhistas e guarda vidas que atuavam no local confundiram o peixe

Publicado em 

10 mai 2019 às 14:48

Publicado em 10 de Maio de 2019 às 14:48

Arraia encontrada no Sul do Estado Crédito: Montagem sobre reprodução
Um arraia gigante apareceu próximo à praia de Marataízes, no Litoral Sul e assustou banhistas que frequentavam o local na tarde desta quinta-feira (09). Ela estava na praia Central, em frente ao terminal rodoviário e, a princípio, os moradores acreditavam que se tratava de um tubarão.
Um guarda vidas que atuava no local conseguiu fazer um vídeo do momento que a arraia apareceu nadando próximo à praia. 
O secretário de Defesa Social do município, Anderson Gouveia, disse por telefone que enviou o vídeo para especialistas. “Ao analisar, constaram que se tratava de uma arraia gigante e não um tubarão. Elas aparecem na costa para se alimentar de cardumes presentes nessa área. Ainda disse que é impossível aparecer tubarões em águas com as temperaturas das praias de Marataízes”, explicou.
O Ibama já foi notificado do caso. Assista ao vídeo abaixo: 
 

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