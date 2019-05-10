Arraia gigante aparece em praia de Marataízes

Um guarda vidas que atuava no local conseguiu fazer um vídeo do momento que a arraia apareceu nadando próximo à praia.

O secretário de Defesa Social do município, Anderson Gouveia, disse por telefone que enviou o vídeo para especialistas. “Ao analisar, constaram que se tratava de uma arraia gigante e não um tubarão. Elas aparecem na costa para se alimentar de cardumes presentes nessa área. Ainda disse que é impossível aparecer tubarões em águas com as temperaturas das praias de Marataízes”, explicou.