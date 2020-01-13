Cardume de arraias encanta perto da Ilha do Frade, em Vitória

Um vídeo que está circulando nas redes sociais mostra um cardume de arraias nadando sob a ponte da Ilha do Frade, em Vitória, e encantando turistas. A Gazeta não conseguiu confirmar se o vídeo foi gravado nesta segunda-feira (13), mas conversou com o diretor e pesquisador do Instituto Orca, Lupércio Barbosa, que afirmou que o fenômeno é comum por aqui.

É normal encontrar um grupo de arraias se movimentando perto da costa da Baía do Espírito Santo, principalmente durante o verão. Não se sabe, ao certo, o porquê disso, mas acredita-se que esteja ligado a correntes de águas provenientes de outras regiões, que vêm também com diversos nutrientes, explicou Barbosa.

Cardume de Arraias Ticonha surpreende quem passava na ponte da Ilha do Frade, em Vitória Crédito: Internauta

De acordo com o biólogo, as arraias flagradas são da espécie Raya gavilán, popularmente conhecida como Ticonha. Por causa do formato do focinho e da posição dos olhos, ela ainda é chamada de raia cara de vaca e raia sapo, respectivamente. Quando adultas, elas podem chegar a 2 metros de largura e pesar até 50 kg.

Conforme descrito no livro Peixes Marinhos do Brasil, de autoria do biólogo Marcelo Szpilman, as arraias cara de vaca costumam formar cardumes em migrações reprodutivas. A cada estação, elas têm, em média, seis filhotes. Com dorso escuro e ventre branco, elas são comuns em toda a costa brasileira e se alimentam de moluscos e, eventualmente, de crustáceos.

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Os humanos, então, podem ficar tranquilos, garante Barbosa. É sempre importante lembrar que somos nós que oferecemos riscos aos animais marinhos e não o contrário. De qualquer forma, apesar de toda arraia ter uma espécie de ferrão com veneno para defesa, elas normalmente são tranquilas e não costumam chegar perto da gente, comentou.

O cenário registrado é tão bonito que encantou diversos internautas, entre eles o prefeito Luciano Rezende (Cidadania), que repostou o vídeo em duas redes sociais: Instagram e Twitter. Com as imagens, ele aproveitou para enaltecer a capital. Repita comigo: Vitoríssima, escreveu nas postagens.