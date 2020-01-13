Gato exótico desaparece na Praia da Costa e dona oferece recompensa

Um gato exótico da raça Bengal, ou gato-de-bengala, fugiu de casa na Praia da Costa, em Vila Velha. Ele foi visto pela última vez, por uma vizinha, neste sábado (11). A dona do animal de 10 meses, a servidora pública Letícia Lima, pede ajuda para encontrá-lo e oferece uma recompensa. Letícia disse que prefere não informar o valor dessa recompensa.
O gato, que é também das duas filhas de Letícia, tem porte grande para a espécie. Ele é bem semelhante a uma pequena jaguatirica. Eu tinha saído de casa na sexta-feira (10) e só retornei neste domingo (12), quando ele já não estava em casa, aqui próximo ao CCAA do Parque das Castanheiras. Mas minha vizinha o viu no sábado, pela janela. Estou saindo de casa para procurar, minhas filhas estão sentindo falta do bichinho, já estamos com ele há oito meses, relatou.
Caso tenha alguma informação que possa ajudar a encontrar o animal, entre em contato pelo número (27) 99238-3548.